Отцы-герои: ветераны СВО рассказали, в чем секрет крепкой семьи
Роспотребнадзор: вспышки вируса Коксаки в Нижегородской области нет
Как нижегородцы работают и отдыхают в ноябре 2025 года
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Экспертный клуб
Последние новости рубрики Общество
13 октября 2025 13:49Нижегородские школьники представят регион на III Всероссийском экофоруме
13 октября 2025 13:46Как в Хогвартсе: в "Школе 800" запустили систему факультетов
13 октября 2025 13:30Перевозчиков для 11 автобусных маршрутов найдут в Нижнем Новгороде
13 октября 2025 12:54Изменено расписание вечерних рейсов электробусов в Нижнем Новгороде
13 октября 2025 12:38Т2 прокачала сеть в крупнейшем ТРК Нижнего Новгорода
13 октября 2025 12:29Росприроднадзор выявил загрязнение почвы у полигона ТБО в Сергачском районе
13 октября 2025 11:55Шесть человек попали в больницу из-за отравления грибами в Нижегородской области
13 октября 2025 11:20Сильные магнитные бури вернутся в Нижний Новгород
13 октября 2025 10:36Онколог рассказала нижегородкам, как снизить риск рака груди
13 октября 2025 09:53Поселок Полевой хотят упразднить в Нижегородской области
Общество

Росприроднадзор выявил загрязнение почвы у полигона ТБО в Сергачском районе

13 октября 2025 12:29 Общество
Росприроднадзор выявил загрязнение почвы у полигона ТБО в Сергачском районе

Фото: Росприроднадзор по Нижегородской области

Межрегиональное управление Росприроднадзора по Нижегородской области и Республике Мордовия завершило плановую выездную проверку деятельности ООО "АГЖО-Сергач". Надзорные мероприятия проходили на полигоне твердых бытовых отходов, расположенном вблизи села Ачка Сергачского района. Проверка проводилась в рамках федерального государственного земельного контроля.

Инспекторы установили, что эксплуатация объекта ведется с нарушением природоохранных требований. Пробы почвы, отобранные специалистами Росприроднадзора совместно с сотрудниками лаборатории ФГБУ "ЦЛАТИ по ПФО", показали превышение допустимых концентраций ряда загрязняющих веществ. В образцах обнаружены свинец, нефтепродукты, мышьяк, ртуть и другие токсичные элементы.

Результаты анализа свидетельствуют о негативном воздействии полигона на окружающие земли. Юридическое лицо, по данным ведомства, не выполняет предусмотренные Земельным кодексом мероприятия по охране почв от загрязнения и иного вредного влияния, что приводит к ухудшению их качественного состояния.

В адрес ООО "АГЖО-Сергач" вынесено предписание об обязательном устранении выявленных нарушений. В отношении компании и ответственных должностных лиц проводится работа по привлечению к административной ответственности. Специалисты Росприроднадзора приступили к расчету ущерба, нанесенного почве.

Как уточнили в ведомстве, нарушения на объекте фиксируются не впервые. В августе текущего года по требованию Волжской межрегиональной природоохранной прокуратуры была проведена внеплановая проверка полигона. Тогда инспекторы выявили факты размещения отходов за пределами установленного периметра с западной и южной стороны, что привело к незаконному увеличению площади захоронения на 1770 квадратных метров.

Кроме того, на территории полигона были обнаружены несанкционированные площадки для накопления мусора, а также отходы, содержащие полезные компоненты, захоронение которых запрещено действующим законодательством. Устранение этих нарушений остается на контроле надзорных органов.

Ранее сообщалось, что Росприроднадзор снова выдал Нижегородской станции аэрации предупреждение из-за вони.

У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.

Copyright © 1999—2025 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Росприроднадзор Сергачский район ТБО
Поделиться:
Новости по теме
30 сентября 2025 09:35Более 870 000 рублей взыскивают с администрации Бутурлинского округа за свалку
23 сентября 2025 17:02Суд изъял у владельца 4,6 га земли в Кстовском районе из-за огромной свалки
17 сентября 2025 14:18Незаконный сброс мусора обнаружили у Шуваловского канала в Нижнем Новгороде
02 сентября 2025 14:39Росприроднадзор обследовал крупную свалку в Первомайском округе
Главная  |  Архив  |  2025
Фоторепортажи
Госбанк на Большой Покровской: фоторепортаж изнутри сказочного терема
28 сентября 2025 12:06Госбанк на Большой Покровской: фоторепортаж изнутри "сказочного терема"
Архив
Copyright © 1999—2025 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Назарова А.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: info@niann.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.
Политика конфиденциальности
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Подписка
  3. Поиск
  4. RSS
  5. Печатная версия
  6. Написать нам
  7. Реклама на сайте
  8. О редакции
НИА в соцсетях:
vkodnoklassnikitelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph

Используя сайт niann.ru, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, которые указаны в Политике обработки персональных данных