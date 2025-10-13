Росприроднадзор выявил загрязнение почвы у полигона ТБО в Сергачском районе Общество

Межрегиональное управление Росприроднадзора по Нижегородской области и Республике Мордовия завершило плановую выездную проверку деятельности ООО "АГЖО-Сергач". Надзорные мероприятия проходили на полигоне твердых бытовых отходов, расположенном вблизи села Ачка Сергачского района. Проверка проводилась в рамках федерального государственного земельного контроля.

Инспекторы установили, что эксплуатация объекта ведется с нарушением природоохранных требований. Пробы почвы, отобранные специалистами Росприроднадзора совместно с сотрудниками лаборатории ФГБУ "ЦЛАТИ по ПФО", показали превышение допустимых концентраций ряда загрязняющих веществ. В образцах обнаружены свинец, нефтепродукты, мышьяк, ртуть и другие токсичные элементы.

Результаты анализа свидетельствуют о негативном воздействии полигона на окружающие земли. Юридическое лицо, по данным ведомства, не выполняет предусмотренные Земельным кодексом мероприятия по охране почв от загрязнения и иного вредного влияния, что приводит к ухудшению их качественного состояния.

В адрес ООО "АГЖО-Сергач" вынесено предписание об обязательном устранении выявленных нарушений. В отношении компании и ответственных должностных лиц проводится работа по привлечению к административной ответственности. Специалисты Росприроднадзора приступили к расчету ущерба, нанесенного почве.

Как уточнили в ведомстве, нарушения на объекте фиксируются не впервые. В августе текущего года по требованию Волжской межрегиональной природоохранной прокуратуры была проведена внеплановая проверка полигона. Тогда инспекторы выявили факты размещения отходов за пределами установленного периметра с западной и южной стороны, что привело к незаконному увеличению площади захоронения на 1770 квадратных метров.

Кроме того, на территории полигона были обнаружены несанкционированные площадки для накопления мусора, а также отходы, содержащие полезные компоненты, захоронение которых запрещено действующим законодательством. Устранение этих нарушений остается на контроле надзорных органов.

