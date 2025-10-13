Неделя молодежной книги пройдет в библиотеках Автозаводского района Афиша

С 20 по 26 октября библиотеки Централизованной библиотечной системы Автозаводского района приглашают на Неделю молодежной книги (12+) — масштабное литературное событие о современном чтении, новых авторах и актуальных книгах.

В течение недели в библиотеках запланированы встречи с писателями и поэтами, литературные квизы, экскурсии, обзоры новинок, тематические выставки и книжный обмен. Особый акцент сделают на писателях-юбилярах 2025 года и дебютах современной литературы.

В частности, в программе творческая встреча с поэтом Дмитрием Терентьевым (23 октября) и лекция экзистенциально-гуманистического психотерапевта Екатерины Урусовой (25 октября).

Все мероприятия бесплатны и открыты для участников старше 12 лет.

