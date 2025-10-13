Чертков объяснил, почему Кстовский район присоединили к Нижнему
Отцы-герои: ветераны СВО рассказали, в чем секрет крепкой семьи
Сколько будут стоить билеты на "Буревестник" до Москвы
Как нижегородцы работают и отдыхают в ноябре 2025 года
Афиша

Неделя молодежной книги пройдет в библиотеках Автозаводского района

13 октября 2025 18:14 Афиша

С 20 по 26 октября библиотеки Централизованной библиотечной системы Автозаводского района приглашают на Неделю молодежной книги (12+) — масштабное литературное событие о современном чтении, новых авторах и актуальных книгах.

В течение недели в библиотеках запланированы встречи с писателями и поэтами, литературные квизы, экскурсии, обзоры новинок, тематические выставки и книжный обмен. Особый акцент сделают на писателях-юбилярах 2025 года и дебютах современной литературы.

В частности, в программе творческая встреча с поэтом Дмитрием Терентьевым (23 октября) и лекция экзистенциально-гуманистического психотерапевта Екатерины Урусовой (25 октября). 

Все мероприятия бесплатны и открыты для участников старше 12 лет.

Напомним, что в Нижнем Новгороде прошла первая книжная ярмарка. Ее открыл Владимир Мединский. 

Также сообщалось, что Дом писателя начал работу в отреставрированном ОКН на Варварке. 

