Мошенники создают чаты и пишут от имени Евгения Люлина

Председатель Законодательного собрания Нижегородской области Евгений Люлин предупредил нижегородцев о новой мошеннической схеме. В своем телеграм-канале он рассказал, что неизвестные создают фейковые чаты в мессенджере с названием "Законодательное собрание" и рассылают сообщения от его имени.
"Если вас тоже призывают "обсудить несколько вопросов" от моего имени, знайте – это мошенники", - подчеркнул Люлин.
Он также настоятельно посоветовал не переходить по присылаемым ссылкам, немедленно блокировать такие чаты и жаловаться на них как на спам.
Мошенники уже не раз создавали фейковые аккаунты от лица Евгения Люлина. Но чаще всего злоумышленники пишут от лица губернатора Глеба Никитина, а также создают с ним большое количество дипфейков.
