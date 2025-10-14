Чертков объяснил, почему Кстовский район присоединили к Нижнему
Как нижегородцы работают и отдыхают в ноябре 2025 года
Отцы-герои: ветераны СВО рассказали, в чем секрет крепкой семьи
Сколько будут стоить билеты на "Буревестник" до Москвы
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Экспертный клуб
Последние новости рубрики Происшествия
14 октября 2025 09:19Мошенники создают чаты и пишут от имени Евгения Люлина
14 октября 2025 07:29Атаку трех украинских БПЛА отразили в Нижегородской области
13 октября 2025 20:16Нижегородец оформил на себя две фирмы и стал фигурантом уголовного дела
13 октября 2025 19:38Нижегородец задушил собутыльника после ссоры в Лукояновском районе
13 октября 2025 17:10Полиция поделилась подробностями ДТП с двумя погибшими под Выксой
13 октября 2025 16:30Легковушка влетела в дом под Выксой: погибли два человека
13 октября 2025 15:50Минлесхоз проверяет убийство лебедя в Нижегородской области
13 октября 2025 15:18Обезглавившему сноху нижегородцу светит пожизненное
13 октября 2025 15:01Озвучены детали дела против экс-спикера нижегородской думы Барыкина
13 октября 2025 14:51Главу предприятия в Шахунье осудили за организацию незаконной миграции
Происшествия

Мошенники создают чаты и пишут от имени Евгения Люлина

14 октября 2025 09:19 Происшествия
Мошенники создают чаты и пишут от имени Евгения Люлина

Фото: телеграм-канал Евгения Люлина

Председатель Законодательного собрания Нижегородской области Евгений Люлин предупредил нижегородцев о новой мошеннической схеме. В своем телеграм-канале он рассказал, что неизвестные создают фейковые чаты в мессенджере с названием "Законодательное собрание" и рассылают сообщения от его имени.

"Если вас тоже призывают "обсудить несколько вопросов" от моего имени, знайте – это мошенники", - подчеркнул Люлин.

Он также настоятельно посоветовал не переходить по присылаемым ссылкам, немедленно блокировать такие чаты и жаловаться на них как на спам.

Мошенники уже не раз создавали фейковые аккаунты от лица Евгения Люлина. Но чаще всего злоумышленники пишут от лица губернатора Глеба Никитина, а также создают с ним большое количество дипфейков.

У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.

Copyright © 1999—2025 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Евгений Люлин Мошенничество Фейк
Поделиться:
Новости по теме
06 октября 2025 12:18Рекордное число дипфейков выявили в России с начала года
12 августа 2025 09:20Очередной дипфейк с Глебом Никитиным распространяют мошенники
11 августа 2025 09:15Мошенниками опять создан фейковый телеграм-канал Глеба Никитина
Главная  |  Архив  |  2025
Фоторепортажи
Госбанк на Большой Покровской: фоторепортаж изнутри сказочного терема
28 сентября 2025 12:06Госбанк на Большой Покровской: фоторепортаж изнутри "сказочного терема"
Архив
Copyright © 1999—2025 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Назарова А.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: info@niann.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.
Политика конфиденциальности
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Подписка
  3. Поиск
  4. RSS
  5. Печатная версия
  6. Написать нам
  7. Реклама на сайте
  8. О редакции
НИА в соцсетях:
vkodnoklassnikitelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph

Используя сайт niann.ru, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, которые указаны в Политике обработки персональных данных