Атака БПЛА отражена в Нижегородской области: что сказал Глеб Никитин

14 октября 2025 09:57 Происшествия
Один объект энергетики получил повреждение в результате падения обломков БПЛА в Нижегородской области минувшей ночью. Об этом в своем телеграм-канале сообщил глава региона Глеб Никитин. 

Напомним, в ночные часы средства ПВО ликвидировали три вражеских беспилотника. 

По данным губернатора, никто не пострадал. Однако из-за повреждения объекта энергетики произошло кратковременное отключение электричества. Сейчас оно уже восстановлено, уточнил глава Нижегородской области. 

На месте падения обломков сбитых дронов работают специалисты. 

Сообщалось также, что из-за угрозы атаки БПЛА в нижегородском аэропорту действовал план "Ковер". 

