Атака БПЛА отражена в Нижегородской области: что сказал Глеб Никитин Происшествия

Один объект энергетики получил повреждение в результате падения обломков БПЛА в Нижегородской области минувшей ночью. Об этом в своем телеграм-канале сообщил глава региона Глеб Никитин.

Напомним, в ночные часы средства ПВО ликвидировали три вражеских беспилотника.

По данным губернатора, никто не пострадал. Однако из-за повреждения объекта энергетики произошло кратковременное отключение электричества. Сейчас оно уже восстановлено, уточнил глава Нижегородской области.

На месте падения обломков сбитых дронов работают специалисты.

Сообщалось также, что из-за угрозы атаки БПЛА в нижегородском аэропорту действовал план "Ковер".