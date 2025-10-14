Атака БПЛА отражена в Нижегородской области: что сказал Глеб Никитин

Один объект энергетики получил повреждение в результате падения обломков БПЛА в Нижегородской области минувшей ночью. Об этом в своем телеграм-канале сообщил глава региона Глеб Никитин.
Напомним, в ночные часы средства ПВО ликвидировали три вражеских беспилотника.
По данным губернатора, никто не пострадал. Однако из-за повреждения объекта энергетики произошло кратковременное отключение электричества. Сейчас оно уже восстановлено, уточнил глава Нижегородской области.
На месте падения обломков сбитых дронов работают специалисты.
Сообщалось также, что из-за угрозы атаки БПЛА в нижегородском аэропорту действовал план "Ковер".
