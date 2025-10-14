Росимущество отсудило долю участка под Сормовской кондитерской фабрикой Общество

Арбитражный суд Нижегородской области удовлетворил иск прокуратуры и признал за Российской Федерацией право собственности на часть земельного участка, принадлежащего АО "Сормовская кондитерская фабрика". Об этом сообщается в картотеке арбитражных дел.

Речь идет о 16/1000 доли территории площадью 48,3 тысячи квадратных метров, расположенной на улице Базарной, 10 в Нижнем Новгороде. Поводом для иска стало расположенное на участке бомбоубежище, которое в 2023 году было передано в федеральную собственность.

Ранее суд уже признал право РФ на защитное сооружение площадью 360 квадратных метров, однако земля под ним оставалась в собственности фабрики. В новом иске прокуратура потребовала передать государству часть участка, соответствующую площади объекта гражданской обороны.

Изначально надзорное ведомство настаивало на изъятии 34/1000 доли, но позднее скорректировало требования до 16/1000. Суд признал расчет доли обоснованным и постановил передать соответствующую часть земли в собственность Росимущества.

Решение было принято 9 октября 2025 года, однако пока не вступило в законную силу и может быть обжаловано в апелляционном порядке.

Ранее сообщалось, что нижегородский суд изъял из незаконного владения более 77 га земель леса в Лысковском округе.