Сдвоенная "Ласточка" будет ходить из Нижнего Новгорода в Москву 1-2 ноября

Скоростной поезд №723 "Ласточка" будет работать сдвоенным составом на линии Нижний Новгород — Москва в праздничные ноябрьские дни. Об этом сообщили в пресс-службе ГЖД.
Из Москвы десятивагонный состав отправится 1 ноября в 21:15 и прибудет в Нижний Новгород в 01:13 следующего дня.
Обратный рейс из столицы Приволжья запланирован на 2 ноября: отправление в 04:51, прибытие в Москву в 09:09.
На Горьковской магистрали скоростные перевозки выполняются современными электропоездами "Ласточка" в пяти- и десятивагонном исполнении.
Ранее выяснилось, как нижегородцы работают и отдыхают в ноябре 2025 года.
Напомним также, что с 3 декабря из Нижнего Новгорода начнет курсировать двухэтажный "Буревестник".
