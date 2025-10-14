Сдвоенная "Ласточка" будет ходить из Нижнего Новгорода в Москву 1-2 ноября Общество

Фото: пресс-служба ГЖД

Скоростной поезд №723 "Ласточка" будет работать сдвоенным составом на линии Нижний Новгород — Москва в праздничные ноябрьские дни. Об этом сообщили в пресс-службе ГЖД.

Из Москвы десятивагонный состав отправится 1 ноября в 21:15 и прибудет в Нижний Новгород в 01:13 следующего дня.

Обратный рейс из столицы Приволжья запланирован на 2 ноября: отправление в 04:51, прибытие в Москву в 09:09.

На Горьковской магистрали скоростные перевозки выполняются современными электропоездами "Ласточка" в пяти- и десятивагонном исполнении.

