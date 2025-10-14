Отцы-герои: ветераны СВО рассказали, в чем секрет крепкой семьи
Сколько будут стоить билеты на "Буревестник" до Москвы
Как нижегородцы работают и отдыхают в ноябре 2025 года
Чертков объяснил, почему Кстовский район присоединили к Нижнему
Общество

Сдвоенная "Ласточка" будет ходить из Нижнего Новгорода в Москву 1-2 ноября

14 октября 2025 11:13 Общество
Сдвоенная Ласточка будет ходить из Нижнего Новгорода в Москву 1-2 ноября

Фото: пресс-служба ГЖД

Скоростной поезд №723 "Ласточка" будет работать сдвоенным составом на линии Нижний Новгород — Москва в праздничные ноябрьские дни. Об этом сообщили в пресс-службе ГЖД. 

Из Москвы десятивагонный состав отправится 1 ноября в 21:15 и прибудет в Нижний Новгород в 01:13 следующего дня.

Обратный рейс из столицы Приволжья запланирован на 2 ноября: отправление в 04:51, прибытие в Москву в 09:09.

На Горьковской магистрали скоростные перевозки выполняются современными электропоездами "Ласточка" в пяти- и десятивагонном исполнении.

Ранее выяснилось, как нижегородцы работают и отдыхают в ноябре 2025 года. 

Напомним также, что с 3 декабря из Нижнего Новгорода начнет курсировать двухэтажный "Буревестник"

 

 

