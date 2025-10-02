Нижегородцам рассказали, сколько будут стоить билеты на "Буревестник" до Москвы Общество

Фото: ГЖД

Стоимость билета на скоростной двухэтажный поезд "Буревестник", который начнет курсировать между Нижним Новгородом и Москвой с 3 декабря, варьируется от 1600 рублей до более чем 10 000 рублей. Продажа на рейсы до 19 декабря включительно уже стартовала, поэтому редакция НИА "Нижний Новгород" изучила цены проезда в вагонах разного класса.

В первый день единственный рейс из Нижнего Новгорода запланирован на 15:29, в 19:25 поезд прибудет в Москву. С 4 декабря "Буревестник" начнет курсировать трижды в день в обе стороны.

Поезда из Нижнего Новгорода будут отправляться в 7:20, 15:29 и 18:57, прибывая в Москву в 11:34, 19:25 и 23:18 соответственно. В обратном направлении, из столицы, "Буревестник" отправляется в 10:05, 13:45 и 20:15, а прибывает в Нижний Новгород в 14:40, 17:46 и 00:03.

Самым доступным вариантом остаются сидячие места - от 1650 рублей за место. А вот за билет в купе на ближайший рейс пассажирам придется отдать от 3900 рублей. Впрочем стоимость таких билетов на другие дни отличается, можно успеть купить место от 3700 рублей. Цены на купе для пассажиров с ограниченными возможностями стартуют от 2350 рублей.

Проезд в бизнес-классе стоит от 4210 рублей, а вот путешествие в повышенном комфорте в вагоне класса СВ обойдется минимум в 10 500 рублей.

В зависимости от рейса "Буревестник" будет останавливаться в Дзержинске, Коврове и Владимире.

Ранее ФПК представила новый макет салона "Буревестника".