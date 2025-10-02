Производителей смертельного "Мистера Сидра" отправили в колонию
Названы площадки в Нижегородской области, где может появиться АЭС
Geely рассматривает запуск производства автомобилей в Нижнем Новгороде
Осенний призыв 2025 года пройдёт через Единый реестр воинского учёта
Последние новости рубрики Общество
02 октября 2025 12:10Глеб Никитин и Дмитрий Грачев обсудили работу с ветеранами СВО
02 октября 2025 11:49Многоэтажки и соцобъекты построят на Академической улице Нижнего Новгорода
02 октября 2025 11:08Лучшие классные руководители представили Нижегородскую область на форуме в Москве
02 октября 2025 11:00Гидрометцентр дал прогноз на 1-10 октября в Нижегородской области
02 октября 2025 10:41Участник СВО: "Нацизма на наших территориях не будет!"
02 октября 2025 10:24Летучий мышонок из нижегородской "Школы 800" поедет зимовать в Москву
02 октября 2025 09:54Почти полтонны сомнительной рыбной продукции изъяли в Нижегородской области
02 октября 2025 09:42216 человек пропали в Нижегородской области по итогам сентября
02 октября 2025 09:16НОКБ имени Семашко ввела масочный режим и ограничила посещение больных
02 октября 2025 09:09В Ленинском районе Эн+ ввела в эксплуатацию две модернизированные котельные
Общество

Нижегородцам рассказали, сколько будут стоить билеты на "Буревестник" до Москвы

01 октября 2025 15:48 Общество
Нижегородцам рассказали, сколько будут стоить билеты на Буревестник до Москвы

Фото: ГЖД

Стоимость билета на скоростной двухэтажный поезд "Буревестник", который начнет курсировать между Нижним Новгородом и Москвой с 3 декабря, варьируется от 1600 рублей до более чем 10 000 рублей. Продажа на рейсы до 19 декабря включительно уже стартовала, поэтому редакция НИА "Нижний Новгород" изучила цены проезда в вагонах разного класса.

В первый день единственный рейс из Нижнего Новгорода запланирован на 15:29,  в 19:25 поезд прибудет в Москву. С 4 декабря "Буревестник" начнет курсировать трижды в день в обе стороны.

Поезда из Нижнего Новгорода будут отправляться в 7:20, 15:29 и 18:57, прибывая в Москву в 11:34, 19:25 и 23:18 соответственно. В обратном направлении, из столицы, "Буревестник" отправляется в 10:05, 13:45 и 20:15, а прибывает в Нижний Новгород в 14:40, 17:46 и 00:03.

Самым доступным вариантом остаются сидячие места - от 1650 рублей за место. А вот за билет в купе на ближайший рейс пассажирам придется отдать от 3900 рублей. Впрочем стоимость таких билетов на другие дни отличается, можно успеть купить место от 3700 рублей. Цены на купе для пассажиров с ограниченными возможностями стартуют от 2350 рублей.

Проезд в бизнес-классе стоит от 4210 рублей, а вот путешествие в повышенном комфорте в вагоне класса СВ обойдется минимум в 10 500 рублей.

В зависимости от рейса "Буревестник" будет останавливаться в Дзержинске, Коврове и Владимире. 

Ранее ФПК представила новый макет салона "Буревестника".

У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.

Фоторепортажи
Госбанк на Большой Покровской: фоторепортаж изнутри сказочного терема
28 сентября 2025 12:06Госбанк на Большой Покровской: фоторепортаж изнутри "сказочного терема"
