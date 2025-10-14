Нижегородцев приглашают принять участие в конкурсе "Говорим о Победе"

Фото:
Всероссийский конкурс патриотического медиаконтента "Говорим о Победе" (12+) официально стартовал 14 октября. Организатором выступает Общероссийское общественное движение "Бессмертный полк России". Нижегородцы смогут побороться за Всероссийскую общественную премию, присуждаемую за лучший патриотический медиапроект.
Конкурс проводится в рамках масштабной инициативы "Бессмертный полк: память вне времени" и приурочен к важным историческим датам: 80-летию Победы в Великой Отечественной войне, победе над милитаристской Японией и окончанию Второй мировой войны.
Конкурс открыт для всех желающих — как профессиональных журналистов, так и обычных граждан (старше 14 лет). Участвовать можно в одной из двух номинаций: видеоконтент (сюжеты, интервью, репортажи) и текстовые материалы с фото- и видеосопровождением. Подать заявку можно до 31 декабря 2025 года через сайт pravnuki-pobediteley.ru. Публикации должны быть созданы в период с 1 января по 31 декабря 2025 года. Подать заявку можно как индивидуально, так и от имени организации.
Материалы оцениваются в трёх категориях: зарегистрированные СМИ, организации, размещающие патриотический контент, и блогеры с аудиторией от 300 подписчиков.
Конкурс включает несколько тем:
Руководитель исполкома движения Наталья Шадрина рассказала на пресс-конференции 14 октября, что конкурс будет проходить в несколько этапов. Сначала работы оценит экспертный совет, в который войдут представители СМИ и общественных организаций. Затем финалистов выберет почётное жюри, в составе которого — известные личности и журналисты: народный артист России Олег Газманов, телеведущие Александр Смол и Руслан Осташко, руководитель Национального центра исторической памяти Елена Малышева и другие.
Церемония награждения победителей состоится в апреле 2026 года в Москве. По словам организаторов, гостей ждёт насыщенная программа с мастер-классами, творческими заданиями и другими сюрпризами. Информация о результатах появится на официальном сайте конкурса не позднее 31 марта 2026 года.
У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.
Copyright © 1999—2025 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+