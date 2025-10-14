Отцы-герои: ветераны СВО рассказали, в чем секрет крепкой семьи
Культура и отдых

Нижегородцев приглашают принять участие в конкурсе "Говорим о Победе"

14 октября 2025 12:23 Культура и отдых
Нижегородцев приглашают принять участие в конкурсе Говорим о Победе

Фото: Александр Воложанин

Всероссийский конкурс патриотического медиаконтента "Говорим о Победе" (12+) официально стартовал 14 октября. Организатором выступает Общероссийское общественное движение "Бессмертный полк России". Нижегородцы смогут побороться за Всероссийскую общественную премию, присуждаемую за лучший патриотический медиапроект.

Конкурс проводится в рамках масштабной инициативы "Бессмертный полк: память вне времени" и приурочен к важным историческим датам: 80-летию Победы в Великой Отечественной войне, победе над милитаристской Японией и окончанию Второй мировой войны.

Конкурс открыт для всех желающих — как профессиональных журналистов, так и обычных граждан (старше 14 лет). Участвовать можно в одной из двух номинаций: видеоконтент (сюжеты, интервью, репортажи) и текстовые материалы с фото- и видеосопровождением. Подать заявку можно до 31 декабря 2025 года через сайт pravnuki-pobediteley.ru. Публикации должны быть созданы в период с 1 января по 31 декабря 2025 года. Подать заявку можно как индивидуально, так и от имени организации.

Материалы оцениваются в трёх категориях: зарегистрированные СМИ, организации, размещающие патриотический контент, и блогеры с аудиторией от 300 подписчиков.

Конкурс включает несколько тем:

  • Воинский подвиг: это героизм советских солдат в годы Великой Отечественной и Второй мировой войн, а также примеры мужества участников спецоперации — как личные истории, так и массовый героизм;
  • Трудовой подвиг: важно рассказать о вкладе тружеников тыла в прошлых войнах и о современных добровольцах, помогающих участникам спецоперации. Эта тема пока не так широко освещается, так что есть где развернуться;
  • Описание исторических событий: сражения, боевые действия времён ВОВ и спецоперации;
  • Семейная история. Это рассказы о родственниках — участниках войн и спецоперации. Можно упомянуть и участие в акции "Бессмертный полк", поделиться личным отношением;
  • Акция "Бессмертный полк", как она проходит в России и за рубежом. Это и очные шествия, и онлайн-форматы, фото героев на одежде, автопробеги, посты в соцсетях, трансляции портретов, школьные мероприятия и многое другое;
  • Геноцид. Принимаются материалы о преступлениях нацистов на территории СССР, Нюрнбергском и Хабаровском процессах, а также современных судебных делах, посвящённых признанию геноцида, и памятных мероприятиях;
  • Преемственность поколений: истории военных династий, героев ВОВ и спецоперации;
  • День Победы. Сюда входят репортажи о праздновании 9 Мая, парадах, концертах, семейных традициях, посещении памятников.

Руководитель исполкома движения Наталья Шадрина рассказала на пресс-конференции 14 октября, что конкурс будет проходить в несколько этапов. Сначала работы оценит экспертный совет, в который войдут представители СМИ и общественных организаций. Затем финалистов выберет почётное жюри, в составе которого — известные личности и журналисты: народный артист России Олег Газманов, телеведущие Александр Смол и Руслан Осташко, руководитель Национального центра исторической памяти Елена Малышева и другие.

Церемония награждения победителей состоится в апреле 2026 года в Москве. По словам организаторов, гостей ждёт насыщенная программа с мастер-классами, творческими заданиями и другими сюрпризами. Информация о результатах появится на официальном сайте конкурса не позднее 31 марта 2026 года.

У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.

Бессмертный полк ВОВ Конкурсы
