Эксперт опроверг фейк о новых правилах оформления больничных Общество

Фото: Александр Воложанин

В интернете набирает обороты фейк о том, что нижегородцам запретят брать больничный, даже если человек заболел. Главный редактор МИА "Стационар-пресс" Алексей Никонов в своем телеграм-канале опроверг эти домыслы и объяснил новый порядок оформления больничного.

Оказалось, суть изменений не в ужесточении, а в расширении списка причин, по которым можно получить листок нетрудоспособности.

Теперь в числе оснований официально прописаны такие случаи, как уход за больным родственником, прохождение медицинской реабилитации, лечение социально значимых заболеваний и проведение заместительной почечной терапии.

"Но никто не исключал и не собирается исключать выдачу больничных листов из-за болезни, травмы, отравления или другого состояния, которое не позволяет выполнять рабочие обязанности", - подчеркнул он.

Напомним, работающих нижегородцев, оформивших больничный четыре раза за полгода, будут отправлять на врачебную комиссию при пятом обращении.