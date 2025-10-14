Сколько будут стоить билеты на "Буревестник" до Москвы
Отцы-герои: ветераны СВО рассказали, в чем секрет крепкой семьи
Как нижегородцы работают и отдыхают в ноябре 2025 года
Чертков объяснил, почему Кстовский район присоединили к Нижнему
Последние новости рубрики Общество
14 октября 2025 14:11Эксперт опроверг фейк о новых правилах оформления больничных
14 октября 2025 13:45Более 100 км теплотрасс обновили в Нижнем Новгороде в 2025 году
14 октября 2025 12:59Подготовку коммунальных служб к снегопадам обсудили в думе Нижнего Новгорода
14 октября 2025 11:51"Ростелеком" внедрил систему автоматизированного учета для "Вайнах телеком"
14 октября 2025 11:46"Нижегородэлектротранс" преобразуют в акционерное общество
14 октября 2025 11:36Нижегородцам назвали признаки мошенничества при покупке авто через мессенджеры
14 октября 2025 11:28Росимущество отсудило долю участка под Сормовской кондитерской фабрикой
14 октября 2025 11:26"Ростелеком" установил умные переговорные кабины в московском метро
14 октября 2025 11:13Сдвоенная "Ласточка" будет ходить из Нижнего Новгорода в Москву 1-2 ноября
14 октября 2025 10:40Уйму просроченных лекарств пытались продать в Нижегородской области
Общество

Эксперт опроверг фейк о новых правилах оформления больничных

14 октября 2025 14:11 Общество
Эксперт опроверг фейк о новых правилах оформления больничных

Фото: Александр Воложанин

В интернете набирает обороты фейк о том, что нижегородцам запретят брать больничный, даже если человек заболел. Главный редактор МИА "Стационар-пресс" Алексей Никонов в своем телеграм-канале опроверг эти домыслы и объяснил новый порядок оформления больничного.

Оказалось, суть изменений не в ужесточении, а в расширении списка причин, по которым можно получить листок нетрудоспособности.

Теперь в числе оснований официально прописаны такие случаи, как уход за больным родственником, прохождение медицинской реабилитации, лечение социально значимых заболеваний и проведение заместительной почечной терапии.

"Но никто не исключал и не собирается исключать выдачу больничных листов из-за болезни, травмы, отравления или другого состояния, которое не позволяет выполнять рабочие обязанности", - подчеркнул он.

Напомним, работающих нижегородцев, оформивших больничный четыре раза за полгода, будут отправлять на врачебную комиссию при пятом обращении.

У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.

Теги:
больницы Медицина и здоровье
Фоторепортажи
Госбанк на Большой Покровской: фоторепортаж изнутри сказочного терема
28 сентября 2025 12:06Госбанк на Большой Покровской: фоторепортаж изнутри "сказочного терема"
