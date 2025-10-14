Эксперт опроверг фейк о новых правилах оформления больничных

Фото:
В интернете набирает обороты фейк о том, что нижегородцам запретят брать больничный, даже если человек заболел. Главный редактор МИА "Стационар-пресс" Алексей Никонов в своем телеграм-канале опроверг эти домыслы и объяснил новый порядок оформления больничного.
Оказалось, суть изменений не в ужесточении, а в расширении списка причин, по которым можно получить листок нетрудоспособности.
Теперь в числе оснований официально прописаны такие случаи, как уход за больным родственником, прохождение медицинской реабилитации, лечение социально значимых заболеваний и проведение заместительной почечной терапии.
"Но никто не исключал и не собирается исключать выдачу больничных листов из-за болезни, травмы, отравления или другого состояния, которое не позволяет выполнять рабочие обязанности", - подчеркнул он.
Напомним, работающих нижегородцев, оформивших больничный четыре раза за полгода, будут отправлять на врачебную комиссию при пятом обращении.
