Реализацию проектов КРТ на прибрежных территориях обсудили в Нижнем Новгороде

Фото: Александр Воложанин

В Нижнем Новгороде в рамках III Всероссийской деловой конференции "Реки. Круизы. Маршруты" с участием экспертов Минстроя РФ обсудили, как нацпроект "Инфраструктура для жизни" воплощается на прибрежных территориях города.

Министр градостроительной политики Нижегородской области Дарья Шунаева представила итоги работы по пяти крупным проектам комплексного развития территорий. Эти инициативы призваны сформировать будущий речной фасад Нижнего Новгорода и стать опорой его пространственного обновления.

Потенциал прибрежных зон для инвесторов имеет двойственную природу: береговые линии особенно интересны для жилья и коммерции, однако их развитие сопровождается более сложными регуляторными и административными процедурами.

Дарья Шунаева подчеркнула, что согласовывать позиции участников и устранять противоречия по проектам КРТ региону помогает специально созданный штаб градостроительной политики. С момента запуска площадка провела около 300 заседаний, значительная часть которых была посвящена именно проектам КРТ.

Сейчас в пределах Нижнего Новгорода уже идут работы по пяти масштабным КРТ на левом и правом берегах Оки, а также на набережной Гребного канала.

Директор департамента комплексного развития территорий Минстроя РФ Мария Синичич отметила, что в стартовавшем в этом году нацпроекте "Инфраструктура для жизни" одним из приоритетов стало развитие инфраструктуры в опорных населённых пунктах до 2030 и до 2036 годов. По её словам, 75% жителей страны живут в 2160 таких пунктов, причём более половины из них расположены на водных маршрутах: у рек, морей и озёр.

Говоря о задачах программы, Мария Синичич акцентировала, что она должна вовлекать в развитие реку и прибрежные территории, а итоги форума войдут в собрание лучших практик по развитию прибрежной инфраструктуры в рамках проекта.

В 2025 году изменились подходы к федеральному финансированию прибрежных инициатив: помимо финансовых показателей введена оценка социально-экономического эффекта в соответствии с приказом Минэкономразвития №418.

Глава комиссии по яхтенному туризму Российского союза туриндустрии и основатель агентства "Простор" Анна Носова подчеркнула, что приказ фактически закрепляет позитивную практику, уже опробованную в ряде регионов. По её оценке, это важно для того, чтобы проекты после формального завершения не оказывались в стагнации: ещё на стадии проектирования следует закладывать комплексные решения, способные работать как экономические мультипликаторы и создавать стимулы для делового и социального развития.

Ранее сообщалось, что жилой квартал начали строить по КРТ на улице Самочкина в Нижнем Новгороде.