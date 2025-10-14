В Госдуме предложили отменить НДФЛ на доход по вкладам многодетных и участников СВО

Депутаты от ЛДПР внесли в Госдуму законопроект, предполагающий освобождение от НДФЛ процентов по банковским вкладам для многодетных семей, пенсионеров, участников СВО и их близких на период с 2025 по 2027 годы. Об этом сообщил 360.ru.Инициатива направлена на улучшение финансового положения этих категорий граждан, снижение налоговой нагрузки и повышение привлекательности банковских вкладов.
Заместитель руководителя фракции ЛДПР Сергей Леонов отметил, что многодетные семьи часто используют вклады для накопления на жильё, но вынуждены платить НДФЛ с процентов, что снижает их возможности для ремонта или покупки более просторного жилья. Участники СВО и их близкие копят средства на крупные покупки, и освобождение от налога позволит им сохранить больше денег.
Напомним, с 2025 года в России вступают в силу обновлённые правила налогообложения доходов, получаемых по банковским вкладам. В частности, доходы с вкладов облагаются налогом по ставке 13% до 2,4 млн рублей и 15% при превышении этой суммы. В 2021–2022 годах такая льгота действовала, но затем была отменена для всех граждан.
Ранее сообщалось, что количество открытых банковских вкладов в первом полугодии 2025 года выросло в 2 раза. Нижегородцы хранят на банковских счетах почти 1 триллион рублей.
