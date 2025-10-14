Что в суде говорят о возможной выписке "кукольника" Москвина из психбольницы

Фото:
Нижегородец Анатолий Москвин, который делал кукол из детских тел, продолжает лечение в психиатрической больнице №2 на улице Июльских дней. Редакция НИА "Нижний Новгород" получила комментарий в областном суде.
Там напомнили, что 7 мая 2025 года Ленинский райсуд продлил Москвину срок прохождения принудительного лечения в стационаре на полгода. В настоящее время он продолжает находиться под наблюдением врачей.
"Никаких других материалов в суд не поступало", - заявили нам в суде.
При этом утром 14 октября в СМИ появилась информация о том, что врачи якобы готовят пациента с параноидальной шизофренией к выписке. Позже психиатр прояснил ситуацию, отметив, что решение по Москвину в конечном итоге будет принимать суд.
