Один человек погиб и трое пострадали в двух ДТП на М-12 в Пильнинском округе

13 февраля 2026 12:00
Фото: Госавтоинспекция Нижегородской области

Два серьезных ДТП произошло на трассе М-12 "Восток" в Пильнинском округе 12 февраля. В одном из них погибла женщина, в другом пострадали три человека, включая младенца. Об этом сообщили в Госавтоинспекции Нижегородской области. 

Первая авария случилась в 10:50 на 570 км автодороги. 48-летняя водительница автомобиля Infiniti не справилась с управлением и наехала на снежный вал. В результате смертельные травмы получила 71-летняя пассажирка. 

А в 23:50 примерно на 565 км трассы ДТП устроил 25-летний водитель автомобиля "Лада Веста". Он не справился с управлением, врезался в колесоотбойный брус, после чего совершил наезд на стоящий на проезжей части трактор JCB.

Пострадали пассажиры легкового автомобиля. У 27-летней женщины диагностирован ушиб поясничного отдела позвоночника, у 21-летней — ушиб правой ноги. Также травмы получил малыш, которому еще нет года, — у него ушиб грудной клетки. После осмотра в больнице все пострадавшие были отпущены.

Ранее сообщалось, что поезд столкнулся с автомобилем Lexus в Нижнем Новгороде. 

