Еще одного уроженца Нижегородской области внесли в перечень террористов

Фото:
В обновленном перечне террористов и экстремистов, размещенном на официальном сайте Росфинмониторинга, появился еще один уроженец Нижегородской области.
В список включен 27-летний Павел Девнин, родившийся в Богородске. Причина его внесения в реестр не уточняется.
Ранее сообщалось, что группы по борьбе с терроризмом созданы в Нижнем Новгороде.
