Еще одного уроженца Нижегородской области внесли в перечень террористов Происшествия

Фото: Александр Воложанин

В обновленном перечне террористов и экстремистов, размещенном на официальном сайте Росфинмониторинга, появился еще один уроженец Нижегородской области.

В список включен 27-летний Павел Девнин, родившийся в Богородске. Причина его внесения в реестр не уточняется.

Ранее сообщалось, что группы по борьбе с терроризмом созданы в Нижнем Новгороде.