Общество

План "Ковер" ввели в нижегородском аэропорту

15 октября 2025 07:37 Общество
План Ковер ввели в нижегородском аэропорту

Нижегородский аэропорт временно не принимает и не отправляет авиарейсы, сообщили в Росавиации.

Работа воздушной гавани приостановлена с шести часов утра из-за угрозы атаки БПЛА. 

Напомним, что в ночь на 14 октября над регионом было сбито три вражеских беспилотника. Обломки повредили один энергообъект. Однако его работу быстро восстановили. 

У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.

