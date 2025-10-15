Как нижегородцы работают и отдыхают в ноябре 2025 года
Сколько будут стоить билеты на "Буревестник" до Москвы
Отцы-герои: ветераны СВО рассказали, в чем секрет крепкой семьи
Чертков объяснил, почему Кстовский район присоединили к Нижнему
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Экспертный клуб
Последние новости рубрики Общество
15 октября 2025 10:23Нижегородский моряк обнял семью впервые за три года после украинского плена
15 октября 2025 09:51Соцучастковые провели мастер-класс по изготовлению окопных свечей для фронта
15 октября 2025 08:39 Семейный налоговый вычет получат более 7 миллионов россиян
15 октября 2025 07:37План "Ковер" ввели в нижегородском аэропорту
14 октября 2025 18:36МРОТ в России увеличится до 27 тысяч рублей в 2026 году
14 октября 2025 18:20Финансирование установки теплопунктов в Нижнем Новгороде сократят на 277 млн
14 октября 2025 17:58Более 80 протоколов за безбилетный проезд составили в Нижнем Новгороде в октябре
14 октября 2025 17:52Почти 600 населенных пунктов региона посетили "Поезда здоровья" с начала года
14 октября 2025 17:40В Госдуме предложили отменить НДФЛ на доход по вкладам многодетных и участников СВО
14 октября 2025 17:23В Нижнем Новгороде предложили поощрять рублем тех, кто возьмет собаку из приюта
Общество

Семейный налоговый вычет получат более 7 миллионов россиян

15 октября 2025 08:39 Общество
Семейный налоговый вычет получат более 7 миллионов россиян

Министр труда и социальной защиты Антон Котяков объявил о новой льготной программе, которая предоставит семьям с двумя и более детьми право на ежегодный налоговый вычет. Вычет будет рассчитываться на основе уплаченного налога на доходы физических лиц (НДФЛ) по сниженной ставке, передаёт 360.ru.

Программа будет доступна родителям, чей среднедушевой доход не превышает 1,5 прожиточных минимума на человека. Кроме того, необходимо будет соответствовать определённым имущественным требованиям и не иметь задолженностей по алиментам.

По словам Котякова, на реализацию этой инициативы в 2026 году будет выделено около 119 миллиардов рублей. Ожидается, что выплаты затронут 7,3 млн работающих родителей.

Выплаты будут производиться один раз в год после подачи соответствующего заявления. Заявители смогут подать документы через портал госуслуг или лично обратиться в отделение Социального фонда. Приём заявлений на налоговый вычет за 2025 год начнётся 1 июня 2026 года и продлится до 1 октября 2026 года.

В дополнение к этой инициативе, Котяков сообщил об индексации материнского капитала в следующем году. Размер выплаты на первого ребёнка составит 737 тысяч рублей, а на второго ребёнка — более 974 тысяч рублей. Общий бюджет программы материнского капитала в 2026 году достигнет почти 567 миллиардов рублей.

У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.

Copyright © 1999—2025 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Налоги Семья Социальные выплаты
Поделиться:
Новости по теме
14 октября 2025 17:40В Госдуме предложили отменить НДФЛ на доход по вкладам многодетных и участников СВО
24 сентября 2025 17:29Минфин предложил увеличить ставку НДС до 22% с января 2026 года
19 марта 2025 18:30Более 34 тысяч многодетных семей проживает в Нижегородской области
Главная  |  Архив  |  2025
Фоторепортажи
Госбанк на Большой Покровской: фоторепортаж изнутри сказочного терема
28 сентября 2025 12:06Госбанк на Большой Покровской: фоторепортаж изнутри "сказочного терема"
Архив
Copyright © 1999—2025 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Назарова А.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: info@niann.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.
Политика конфиденциальности
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Подписка
  3. Поиск
  4. RSS
  5. Печатная версия
  6. Написать нам
  7. Реклама на сайте
  8. О редакции
НИА в соцсетях:
vkodnoklassnikitelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph

Используя сайт niann.ru, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, которые указаны в Политике обработки персональных данных