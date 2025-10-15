Семейный налоговый вычет получат более 7 миллионов россиян Общество

Министр труда и социальной защиты Антон Котяков объявил о новой льготной программе, которая предоставит семьям с двумя и более детьми право на ежегодный налоговый вычет. Вычет будет рассчитываться на основе уплаченного налога на доходы физических лиц (НДФЛ) по сниженной ставке, передаёт 360.ru.

Программа будет доступна родителям, чей среднедушевой доход не превышает 1,5 прожиточных минимума на человека. Кроме того, необходимо будет соответствовать определённым имущественным требованиям и не иметь задолженностей по алиментам.

По словам Котякова, на реализацию этой инициативы в 2026 году будет выделено около 119 миллиардов рублей. Ожидается, что выплаты затронут 7,3 млн работающих родителей.

Выплаты будут производиться один раз в год после подачи соответствующего заявления. Заявители смогут подать документы через портал госуслуг или лично обратиться в отделение Социального фонда. Приём заявлений на налоговый вычет за 2025 год начнётся 1 июня 2026 года и продлится до 1 октября 2026 года.

В дополнение к этой инициативе, Котяков сообщил об индексации материнского капитала в следующем году. Размер выплаты на первого ребёнка составит 737 тысяч рублей, а на второго ребёнка — более 974 тысяч рублей. Общий бюджет программы материнского капитала в 2026 году достигнет почти 567 миллиардов рублей.