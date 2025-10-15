16-летняя цыганка из Нижнего Новгорода погибла перед свадьбой в Подмосковье

Фото:
16-летняя цыганка из Нижнего Новгорода погибла в Мытищах при странных обстоятельствах. Резонансная история о трагической гибели девушки стала темой выпуска программы "Пусть говорят" (16+) на Первом канале, которая вышла в эфир 13 октября.
По словам родственников, девушка погибла прямо перед своей свадьбой. Ее тело было обнаружено возле подъезда, на асфальте, в свадебном платье. Родные уверены: она не покончила с собой, а стала жертвой преступления.
В студии программы собрались очевидцы, эксперты, журналисты и близкие погибшей. Они попытались разобраться в обстоятельствах трагедии и обсудили версии произошедшего.
Свою точку зрения высказал и отец погибшей — племянник Бориса Буряце, известного как "цыганский принц", который в свое время имел романтические отношения с дочерью Леонида Брежнева. Мужчина рассказал, что семья неоднократно получала угрозы.
Мать девушки обратилась за помощью к Общественному совету при управлении МВД по Нижнему Новгороду. В эфире выступил ответственный секретарь Совета, атаман нижегородского отдела ВБКВ Олег Пикунов.
"Близкие родственники обратились ко мне с просьбой о защите. По их словам, им постоянно угрожали. Я принял заявление и передал его начальнику городского управления МВД, полковнику Олегу Вячеславовичу Соколову. Сейчас дело находится на его личном контроле. Мать девушки сообщила, что после обращения в полицию и к нам угрозы прекратились. Мы продолжаем следить за ситуацией", — отметил Пикунов.
