Нижегородский аэропорт возобновил работу Происшествия

Аэропорт имени Чкалова в Нижнем Новгороде возобновил работу. Об этом в 8:55 проинформировала Росавиация.

Напомним, что ограничения на прием и выпуск авиарейсов действовал с шести часов утра 15 октября. Они вводились в целях безопасности — была угроза атаки БПЛА.

Сообщалось, что в ночь на 14 октября над регионом были сбиты три вражеских беспилотника.