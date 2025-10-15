Нижегородцы могут проголосовать за благоустройство по проекту "Вам решать!" Общество

15 октября в регионе официально начался основной этап народного голосования по губернаторскому проекту инициативного бюджетирования "Вам решать!".

С 15 октября по 1 декабря 2025 года жители Нижегородской области в возрасте от 16 лет могут проголосовать за инициативные проекты, предложенные гражданами для благоустройства своих территорий.

В этом году на конкурсный отбор поступило более 800 заявок от жителей региона.

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин отметил, что проект "Вам решать!" за время реализации стал важной частью жизни региона и эффективно объединяет людей для решения общих задач. По его словам, этап голосования является не только решающим для определения победителей, но и самым демократичным, ведь он позволяет каждому жителю поддержать понравившийся проект в любом районе области. Благодаря инициативному бюджетированию, подчеркнул глава региона, даже в небольших населённых пунктах можно значительно улучшить качество жизни. Губернатор пригласил всех нижегородцев ознакомиться с проектами и принять активное участие в голосовании.

Народное голосование — ключевой этап конкурсного отбора. Его результаты определят проекты-победители, которые получат финансирование из областного бюджета для реализации в 2026 году.

Окончательные итоги голосования будут опубликованы после завершения работы конкурсной комиссии и подведения итогов до конца года.

Чтобы принять участие в голосовании, необходимо: