Общество

Нижегородцы могут проголосовать за благоустройство по проекту "Вам решать!"

15 октября 2025 11:12 Общество
Нижегородцы могут проголосовать за благоустройство по проекту Вам решать!

15 октября в регионе официально начался основной этап народного голосования по губернаторскому проекту инициативного бюджетирования "Вам решать!".

С 15 октября по 1 декабря 2025 года жители Нижегородской области в возрасте от 16 лет могут проголосовать за инициативные проекты, предложенные гражданами для благоустройства своих территорий.

В этом году на конкурсный отбор поступило более 800 заявок от жителей региона.

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин отметил, что проект "Вам решать!" за время реализации стал важной частью жизни региона и эффективно объединяет людей для решения общих задач. По его словам, этап голосования является не только решающим для определения победителей, но и самым демократичным, ведь он позволяет каждому жителю поддержать понравившийся проект в любом районе области. Благодаря инициативному бюджетированию, подчеркнул глава региона, даже в небольших населённых пунктах можно значительно улучшить качество жизни. Губернатор пригласил всех нижегородцев ознакомиться с проектами и принять активное участие в голосовании.

Народное голосование — ключевой этап конкурсного отбора. Его результаты определят проекты-победители, которые получат финансирование из областного бюджета для реализации в 2026 году.

Окончательные итоги голосования будут опубликованы после завершения работы конкурсной комиссии и подведения итогов до конца года.

Чтобы принять участие в голосовании, необходимо:

  • Перейти на официальный сайт проекта: golosza.ru.
  • В соответствующем разделе выбрать свой муниципальный или городской округ.
  • Ознакомиться с перечнем представленных инициатив.
  • Авторизоваться через портал "Госуслуги" или по упрощённой системе (для участников прошлых лет доступен вход по номеру телефона).
  • Проголосовать за одну выбранную инициативу.
    •  

Теги:
Вам решать!
