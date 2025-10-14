Как нижегородцы работают и отдыхают в ноябре 2025 года
Сколько будут стоить билеты на "Буревестник" до Москвы
Чертков объяснил, почему Кстовский район присоединили к Нижнему
Отцы-герои: ветераны СВО рассказали, в чем секрет крепкой семьи
Последние новости рубрики Общество
14 октября 2025 18:20Финансирование установки теплопунктов в Нижнем Новгороде сократят на 277 млн
14 октября 2025 17:58Более 80 протоколов за безбилетный проезд составили в Нижнем Новгороде в октябре
14 октября 2025 17:52Почти 600 населенных пунктов региона посетили "Поезда здоровья" с начала года
14 октября 2025 17:40В Госдуме предложили отменить НДФЛ на доход по вкладам многодетных и участников СВО
14 октября 2025 17:23В Нижнем Новгороде предложили поощрять рублем тех, кто возьмет собаку из приюта
14 октября 2025 17:08Минпромторг планирует отложить введение новых тарифов утильсбора
14 октября 2025 16:10Движение транспорта на путепроводе Мызинского моста ограничат 16 и 17 октября
14 октября 2025 15:57Главный внештатный трансплантолог Минздрава оценил опыт работы нижегородских медучреждений
14 октября 2025 15:28Реализацию проектов КРТ на прибрежных территориях обсудили в Нижнем Новгороде
14 октября 2025 15:16Редкие обезьяны и леопардовые черепахи поселились в нижегородском "Лимпопо"
Общество

Более 80 протоколов за безбилетный проезд составили в Нижнем Новгороде в октябре

14 октября 2025 17:58 Общество
Более 80 протоколов за безбилетный проезд составили в Нижнем Новгороде в октябре

Фото: Александр Воложанин

В Нижнем Новгороде продолжаются проверки в общественном транспорте. Так, с начала октября контролёры Центра развития транспортных систем (ЦРТС) оформили 86 протоколов на пассажиров, которые решили прокатиться без билета.

Кроме того, шесть человек попались на том, что пользовались чужими льготными транспортными картами. Также один протокол был оформлен за нарушение со стороны транспортного работника — за невыдачу билета пассажиру.

За указанный период нарушители оплатили 39 штрафов на общую сумму 46 тысяч рублей. Однако 27 человек не исполнили свои обязательства в установленный срок. В связи с этим материалы по ним были переданы в Федеральную службу судебных приставов для принудительного взыскания задолженности.

Ранее сообщалось, что в Нижнем Новгороде заключат семилетние контракты на обслуживание 11 городских автобусных маршрутов.

У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.

Теги:
Общественный транспорт ЦРТС
