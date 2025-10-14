Более 80 протоколов за безбилетный проезд составили в Нижнем Новгороде в октябре Общество

Фото: Александр Воложанин

В Нижнем Новгороде продолжаются проверки в общественном транспорте. Так, с начала октября контролёры Центра развития транспортных систем (ЦРТС) оформили 86 протоколов на пассажиров, которые решили прокатиться без билета.

Кроме того, шесть человек попались на том, что пользовались чужими льготными транспортными картами. Также один протокол был оформлен за нарушение со стороны транспортного работника — за невыдачу билета пассажиру.

За указанный период нарушители оплатили 39 штрафов на общую сумму 46 тысяч рублей. Однако 27 человек не исполнили свои обязательства в установленный срок. В связи с этим материалы по ним были переданы в Федеральную службу судебных приставов для принудительного взыскания задолженности.

