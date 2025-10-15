Группа из 15 резервистов "БАРС НН" сформирована в Нижегородской области Общество

Фото: Дмитрий Музыка

Первая группа резервистов "БАРС НН" сформирована в Нижегородской области. В нее вошли 15 человек. Все заключили контракты, сообщили в областном военкомате.

После подготовки добровольцы отправятся на охрану важных объектов на территории региона.

Скоро в мобилизационный резерв вступят еще 15 человек. В настоящее время они проходят процедуру проверки и приема на службу.

Важно, что территориальные защитники проходят военную подготовку и проходят службу только внутри региона. Этот пункт есть в контракте, который подписывают резервисты. В сроки действия контракта резервисты совмещают свою основную работу на гражданке со службой, но при этом получают зарплату и выплаты от Минобороны.

Нижегородец Александр рассказал, что вступил в ряды территориальных защитников, потому как это уникальная возможность совместить гражданскую работу с военной службой.

"Важно, что будут служить в своем регионе, рабочее место за мной сохраняется, как и средняя зарплата. Так еще и выплаты от Минобороны будут", - подчеркнул житель Нижегородской области.

В "БАРС НН" берут после подачи заявления в военкомат, предоставления необходимых документов, прохождения отбора в военкомате, аттестационной комиссии в воинской части и заключения контракта. Подробности в телеграм-канале bars_nobl, на сайте bars-nn.nobl.ru и по телефону 8-800-10-17-017 (звонки принимаются с 9:00 до 20:00 каждый день).

