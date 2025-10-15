Чертков объяснил, почему Кстовский район присоединили к Нижнему
Общество

Группа из 15 резервистов "БАРС НН" сформирована в Нижегородской области

15 октября 2025 16:53 Общество
Группа из 15 резервистов БАРС НН сформирована в Нижегородской области

Фото: Дмитрий Музыка

Первая группа резервистов "БАРС НН" сформирована в Нижегородской области. В нее вошли 15 человек. Все заключили контракты, сообщили в областном военкомате. 

После подготовки добровольцы отправятся на охрану важных объектов на территории региона. 

Скоро в мобилизационный резерв вступят еще 15 человек. В настоящее время они проходят процедуру проверки и приема на службу. 

Важно, что территориальные защитники проходят военную подготовку и проходят службу только внутри региона. Этот пункт есть в контракте, который подписывают резервисты. В сроки действия контракта резервисты совмещают свою основную работу на гражданке со службой, но при этом получают зарплату и выплаты от Минобороны. 

Нижегородец Александр рассказал, что вступил в ряды территориальных защитников, потому как это уникальная возможность совместить гражданскую работу с военной службой. 

"Важно, что будут служить в своем регионе, рабочее место за мной сохраняется, как и средняя зарплата. Так еще и выплаты от Минобороны будут", - подчеркнул житель Нижегородской области.

В "БАРС НН" берут после подачи заявления в военкомат, предоставления необходимых документов, прохождения отбора в военкомате, аттестационной комиссии в воинской части и заключения контракта. Подробности в телеграм-канале bars_nobl, на сайте bars-nn.nobl.ru и по телефону 8-800-10-17-017 (звонки принимаются с 9:00 до 20:00 каждый день). 

Ранее сообщалось, что в Нижегородской области проходит набор в элитное подразделение Минобороны РФ.

У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.

