Достройка школы в центре Бора обойдется почти в 222 млн рублей Общество

Фото: Александр Воложанин

Школу на тысячу учеников на улице Луначарского в центре Бора Нижегородской области достроят за 221,8 млн рублей. Об этом сообщается на портале госзакупок.

Завершить все строительные и пусконаладочные работы подрядчику предстоит не позднее 15 декабря 2025 года. Заказчиком выступает МКУ "Борстройзаказчик".

Заявки на участие в торгах принимались до 14 октября. К этому сроку свои услуги предложила лишь одна компания, согласившаяся выполнить работы по максимальной цене контракта. Название подрядной организации пока не указывается.

В рамках проекта предстоит выполнить комплекс общестроительных работ, а также провести монтаж инженерных систем — водоснабжения, отопления, вентиляции, водоотведения и электроснабжения. Также запланированы работы по устройству наружного освещения и слаботочных систем. После завершения монтажа подрядчик обязан провести пусконаладку.

Основная часть средств — более 137 млн рублей — направлена на внутреннюю отделку помещений. Еще 44,8 млн рублей заложено на электромонтажные работы, свыше 22 млн — на установку санитарно-технических систем. На слаботочные сети предусмотрено более 9,3 млн рублей, а на прокладку наружных электрических сетей и линий связи — 8,3 млн рублей.

Напомним, строительство школы на Луначарского началось в 2023 году. Здание рассчитано на 1000 учеников. Помимо учебных классов, в нем появятся три спортзала, актовый зал на 450 мест, зал хореографии, медицинский кабинет и пищеблок.

В июле 2024 года ход строительства проверяла специальная комиссия под руководством министра образования и науки Нижегородской области Михаила Пучкова. Тогда сообщалось, что из шести запланированных секций три уже полностью возведены под крышу, еще на трех готовятся к заливке второго этажа. Подвальные помещения завершены, ведутся штукатурные и фасадные работы. В феврале 2025-го сообщалось, что проект школы в очередной раз прошел госэкспертизу. А в сентябре 2023 года в Бору был введен режим повышенной готовности из-за угрозы обрушения старого школьного здания.