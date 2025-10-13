Нижегородец Николай Воеводин покинул СКА-ВМФ после неудачного старта сезона Спорт

Фото: МХК "Чайка"

Нижегородский специалист Николай Воеводин покинул пост главного тренера хоккейного клуба СКА-ВМФ из ВХЛ. Руководство питерской команды приняло решение о прекращении сотрудничества с тренером и его штабом на фоне слабых результатов в начале текущего сезона.

Как сообщили в официальных аккаунтах клуба, вместе с Воеводиным из команды ушли все помощники, входившие в тренерскую бригаду. В клубе поблагодарили специалистов за проделанную работу и выразили пожелания успеха в дальнейшем.

На место главного тренера назначен Евгений Кетов, ранее входивший в тренерский штаб основной команды СКА.

Николай Воеводин возглавил СКА-ВМФ в 2023 году, сразу после того, как привел нижегородскую "Чайку" к чемпионству в Молодёжной хоккейной лиге.

Воеводин родом из Нижнего Новгорода. Он является воспитанником СДЮШОР "Торпедо" и начинал игровую карьеру в борском "Кварце". Впоследствии выступал за "Торпедо-2", "Торпедо", а также провёл три сезона в составе нижнекамского "Нефтехимика", после чего вернулся в родной регион.

Тренерскую деятельность Воеводин начал в 2009 году, возглавив юношескую команду "Торпедо". В дальнейшем он работал в различных клубах Нижегородской области, прежде чем возглавить СКА-ВМФ.

