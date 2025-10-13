Отцы-герои: ветераны СВО рассказали, в чем секрет крепкой семьи
Роспотребнадзор: вспышки вируса Коксаки в Нижегородской области нет
Последние новости рубрики Спорт
13 октября 2025 09:11Нижегородец Николай Воеводин покинул СКА-ВМФ после неудачного старта сезона
12 октября 2025 17:27"Торпедо" прервало серию поражений, одолев на выезде "Барыс" со счётом 3:5
12 октября 2025 14:29ХК "Торпедо" объявил о подписании форварда Шейна Принса
12 октября 2025 10:08Руководство волейбольных команд "Горький" и "Спарта" получило поддержку от ВФВ
11 октября 2025 18:06Нижегородская "Чайка" одержала волевую победу над "Молотом"
11 октября 2025 15:49ХК "Торпедо-Горький" крупно уступил новокузнецкому "Металлургу"
11 октября 2025 12:36Нижегородская "Норманочка" обыграла "Аврору" в первом выездном матче сезона
10 октября 2025 23:00"Торпедо" не смогло взять реванш у "Металлурга" и продолжает серию поражений
10 октября 2025 15:00ХК "Торпедо" занял 12-е место в рейтинге эффективности клубов КХЛ
10 октября 2025 11:46ХК "Торпедо-Горький" уступил "Соколу" по буллитам
Спорт

Нижегородец Николай Воеводин покинул СКА-ВМФ после неудачного старта сезона

13 октября 2025 09:11 Спорт
Нижегородец Николай Воеводин покинул СКА-ВМФ после неудачного старта сезона

Фото: МХК "Чайка"

Нижегородский специалист Николай Воеводин покинул пост главного тренера хоккейного клуба СКА-ВМФ из ВХЛ. Руководство питерской команды приняло решение о прекращении сотрудничества с тренером и его штабом на фоне слабых результатов в начале текущего сезона. 

Как сообщили в официальных аккаунтах клуба, вместе с Воеводиным из команды ушли все помощники, входившие в тренерскую бригаду. В клубе поблагодарили специалистов за проделанную работу и выразили пожелания успеха в дальнейшем.

На место главного тренера назначен Евгений Кетов, ранее входивший в тренерский штаб основной команды СКА.

Николай Воеводин возглавил СКА-ВМФ в 2023 году, сразу после того, как привел нижегородскую "Чайку" к чемпионству в Молодёжной хоккейной лиге.

Воеводин родом из Нижнего Новгорода. Он является воспитанником СДЮШОР "Торпедо" и начинал игровую карьеру в борском "Кварце". Впоследствии выступал за "Торпедо-2", "Торпедо", а также провёл три сезона в составе нижнекамского "Нефтехимика", после чего вернулся в родной регион.

Тренерскую деятельность Воеводин начал в 2009 году, возглавив юношескую команду "Торпедо". В дальнейшем он работал в различных клубах Нижегородской области, прежде чем возглавить СКА-ВМФ.

Ранее сообщалось, что "Чайка" обыграла "Молот" со счётом 4:3, совершив впечатляющий камбэк.

Теги:
Спорт Хоккей
