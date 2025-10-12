Водитель мопеда нарушил ПДД и погиб в аварии под Пырой Происшествия

В пресс-службе ГУ МВД России по Нижегородской области сообщили о смертельной аварии, которая произошла днём 12 октября в Дзержинском городском округе.

Согласно информации, дорожно-транспортное происшествие случилось около 12:45 в районе посёлка Пыра. По предварительным данным, 36-летний водитель мопеда нарушил правила дорожного движения, что привело к столкновению с автомобилем Opel.

В результате аварии водитель мопеда погиб на месте происшествия.

Сотрудники Госавтоинспекции продолжают расследование обстоятельств ДТП, чтобы установить все детали произошедшего.

В пресс-службе ведомства уточнили, что предоставленная информация является предварительной и может быть уточнена в дальнейшем.