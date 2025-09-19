Четыре нижегородских ученых вошли в топ 2% наиболее влиятельных в мире Наука

НИА "Нижний Новгород" - Мария Орлова

Стэнфордский университет опубликовал ежегодный международный рейтинг, в который вошли 2% наиболее цитируемых и влиятельных ученых мира. В этом престижном списке оказались и четыре представителя научного сообщества из Нижнего Новгорода.

В рейтинг вошли ученые двух вузов: Леонид Кузьмин из Нижегородского государственного технического университета имени Р.Е. Алексеева, а также Алексей Маслов, Владимир Сухов и Владимир Чувильдеев из Нижегородского государственного университета имени Н.И. Лобачевского.

Кроме того, в списке присутствует итальянец Клаудио Франчески, который недавно стал Почётным доктором ННГУ.

Рейтинг формируется на основе анализа данных библиографической базы Scopus и создается при участии издательства Elsevier. Учитываются такие показатели, как индекс Хирша, общее число цитирований, количество публикаций, а также влияние работы как за всю научную карьеру, так и за последний год. Список охватывает 22 научные области и 176 подкатегорий. В него включаются только те исследователи, чьи показатели входят в верхние 2% по соответствующей специализации.

