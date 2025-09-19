Власти раскрыли, каким станет стадион "Водник" после реконструкции
Новые автомобили "Волга" начнут собирать в Нижнем Новгороде в 2026 год
Новый штамм коронавируса пришел в Нижегородскую область
Новое приложение для оплаты парковок появится в Нижнем Новгороде
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Экспертный клуб
Последние новости рубрики Наука
22 сентября 2025 12:28  [38] Четыре нижегородских ученых вошли в топ 2% наиболее влиятельных в мире
16 сентября 2025 11:32  [438] Нижегородцы создают тест для прогноза отдаленных последствий ранений от осколков
15 сентября 2025 16:38  [460] Ученые ННГУ создали нанокомплекс для восполнения дефицита селена
12 сентября 2025 12:36  [511] Нижний Новгород во второй раз станет площадкой для проведения ежегодной отраслевой конференции «Импульс Т1»
12 сентября 2025 08:30  [608] Учёные тестируют в Нижнем Новгороде аналоги человеческой кожи
11 сентября 2025 19:01  [309] Ученые из регионов РФ прошли обучение в научном акселераторе в Нижнем Новгороде
09 сентября 2025 17:38  [680] Нижегородские ученые борются с онкологией с помощью света
06 сентября 2025 13:17  [557] Новые классы школьников приступили к изучению метрологической науки в Нижегородской области
05 сентября 2025 11:59  [802] Лихачев сообщил, что Путин в Сарове сделал упор на ядерную триаду
25 августа 2025 11:15  [879] Ученые ННГАСУ создали программу для контроля микроклимата в свинарниках
Наука

Четыре нижегородских ученых вошли в топ 2% наиболее влиятельных в мире

22 сентября 2025 12:28  [38] Наука
Четыре нижегородских ученых вошли в топ 2% наиболее влиятельных в мире

НИА "Нижний Новгород" - Мария Орлова

Стэнфордский университет опубликовал ежегодный международный рейтинг, в который вошли 2% наиболее цитируемых и влиятельных ученых мира. В этом престижном списке оказались и четыре представителя научного сообщества из Нижнего Новгорода.

В рейтинг вошли ученые двух вузов: Леонид Кузьмин из Нижегородского государственного технического университета имени Р.Е. Алексеева, а также Алексей Маслов, Владимир Сухов и Владимир Чувильдеев из Нижегородского государственного университета имени Н.И. Лобачевского. 

Кроме того, в списке присутствует итальянец Клаудио Франчески, который недавно стал Почётным доктором ННГУ.

Рейтинг формируется на основе анализа данных библиографической базы Scopus и создается при участии издательства Elsevier. Учитываются такие показатели, как индекс Хирша, общее число цитирований, количество публикаций, а также влияние работы как за всю научную карьеру, так и за последний год. Список охватывает 22 научные области и 176 подкатегорий. В него включаются только те исследователи, чьи показатели входят в верхние 2% по соответствующей специализации. 

Ранее сообщалось, что заведующий отделом астрофизики и физики космической плазмы Института прикладной физики имени А.В. Гапонова-Грехова РАН Владимир Кочаровский и руководитель направления "Физика микро- и наноструктур" Захарий Красильник стали академиками РАН.

У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.

Copyright © 1999—2025 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Наука НГТУ ННГУ
Поделиться:
Новости по теме
16 сентября 2025 11:32  [438] Нижегородцы создают тест для прогноза отдаленных последствий ранений от осколков
15 сентября 2025 16:38  [460] Ученые ННГУ создали нанокомплекс для восполнения дефицита селена
12 сентября 2025 08:30  [608] Учёные тестируют в Нижнем Новгороде аналоги человеческой кожи
Главная  |  Архив  |  2025
Фоторепортажи
Опубликованы фото с открытия Слета фестиваля молодежи в Нижнем Новгороде
19 сентября 2025 11:36Опубликованы фото с открытия Слета фестиваля молодежи в Нижнем Новгороде
Архив
Copyright © 1999—2025 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Назарова А.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: info@niann.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.
Политика конфиденциальности
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Подписка
  3. Поиск
  4. RSS
  5. Печатная версия
  6. Написать нам
  7. Реклама на сайте
  8. О редакции
НИА в соцсетях:
vkodnoklassnikitelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph

Используя сайт niann.ru, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, которые указаны в Политике обработки персональных данных