Четыре нижегородских ученых вошли в топ 2% наиболее влиятельных в мире

Стэнфордский университет опубликовал ежегодный международный рейтинг, в который вошли 2% наиболее цитируемых и влиятельных ученых мира. В этом престижном списке оказались и четыре представителя научного сообщества из Нижнего Новгорода.
В рейтинг вошли ученые двух вузов: Леонид Кузьмин из Нижегородского государственного технического университета имени Р.Е. Алексеева, а также Алексей Маслов, Владимир Сухов и Владимир Чувильдеев из Нижегородского государственного университета имени Н.И. Лобачевского.
Кроме того, в списке присутствует итальянец Клаудио Франчески, который недавно стал Почётным доктором ННГУ.
Рейтинг формируется на основе анализа данных библиографической базы Scopus и создается при участии издательства Elsevier. Учитываются такие показатели, как индекс Хирша, общее число цитирований, количество публикаций, а также влияние работы как за всю научную карьеру, так и за последний год. Список охватывает 22 научные области и 176 подкатегорий. В него включаются только те исследователи, чьи показатели входят в верхние 2% по соответствующей специализации.
Ранее сообщалось, что заведующий отделом астрофизики и физики космической плазмы Института прикладной физики имени А.В. Гапонова-Грехова РАН Владимир Кочаровский и руководитель направления "Физика микро- и наноструктур" Захарий Красильник стали академиками РАН.
У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.
Copyright © 1999—2025 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+