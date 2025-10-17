Как нижегородцы работают и отдыхают в ноябре 2025 года
Чертков объяснил, почему Кстовский район присоединили к Нижнему
Отцы-герои: ветераны СВО рассказали, в чем секрет крепкой семьи
Сколько будут стоить билеты на "Буревестник" до Москвы
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Экспертный клуб
Последние новости рубрики Общество
17 октября 2025 09:47Около 40% дорог в Кстовском районе не соответствуют нормативам
17 октября 2025 09:33Норовирус стал причиной вспышки заболеваемости в школе "Созвездие"
17 октября 2025 09:13Нижегородский аэропорт снова прекращал работу из-за угрозы атаки БПЛА
17 октября 2025 08:00Реставрация общежития-ОКН в центре Нижнего Новгорода получила одобрение
16 октября 2025 20:00Нижегородцам рассказали о ходе реконструкции трамвайных путей в городе
16 октября 2025 19:24Ларек с шаурмой закрыли в Нижнем Новгороде из-за мигрантов
16 октября 2025 18:38Верховный суд разрешил конфисковывать авто за повторное вождение в пьяном виде
16 октября 2025 18:30Часть улицы Володарского станет односторонней с 5 ноября
16 октября 2025 18:1228 человек получили почетное звание "Заслуженный ветеран Нижегородской области"
16 октября 2025 17:46Более 5 тысяч нижегородских семей обратились за региональным маткапиталом
Общество

Нижегородский аэропорт снова прекращал работу из-за угрозы атаки БПЛА

17 октября 2025 09:13 Общество
Нижегородский аэропорт снова прекращал работу из-за угрозы атаки БПЛА

Фото: Александр Воложанин

В ночь на 17 октября в аэропорту имени Чкалова в Нижнем Новгороде временно действовали ограничения на прием и отправление воздушных судов. Об этом сообщили в Росавиации.

Меры вступили в силу в 2:46 и были связаны с обеспечением безопасности полетов. Причиной стала потенциальная угроза атаки беспилотников.

Около 6:56 режим работы воздушной гавани был полностью восстановлен. С этого времени аэропорт вновь функционирует в обычном режиме.

План "Ковер" также вводили накануне, 15 октября.

Напомним, что в ночь на 14 октября над Нижегородской областью сбили три вражеских беспилотника. Обломки повредили один объект энергетики.

У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.

Copyright © 1999—2025 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Авиаперевозки Аэропорт беспилотники
Поделиться:
Главная  |  Архив  |  2025
Фоторепортажи
Госбанк на Большой Покровской: фоторепортаж изнутри сказочного терема
28 сентября 2025 12:06Госбанк на Большой Покровской: фоторепортаж изнутри "сказочного терема"
Архив
Copyright © 1999—2025 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Назарова А.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: info@niann.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.
Политика конфиденциальности
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Подписка
  3. Поиск
  4. RSS
  5. Печатная версия
  6. Написать нам
  7. Реклама на сайте
  8. О редакции
НИА в соцсетях:
vkodnoklassnikitelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph

Используя сайт niann.ru, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, которые указаны в Политике обработки персональных данных