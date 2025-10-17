Нижегородский аэропорт снова прекращал работу из-за угрозы атаки БПЛА Общество

Фото: Александр Воложанин

В ночь на 17 октября в аэропорту имени Чкалова в Нижнем Новгороде временно действовали ограничения на прием и отправление воздушных судов. Об этом сообщили в Росавиации.

Меры вступили в силу в 2:46 и были связаны с обеспечением безопасности полетов. Причиной стала потенциальная угроза атаки беспилотников.

Около 6:56 режим работы воздушной гавани был полностью восстановлен. С этого времени аэропорт вновь функционирует в обычном режиме.

План "Ковер" также вводили накануне, 15 октября.

Напомним, что в ночь на 14 октября над Нижегородской областью сбили три вражеских беспилотника. Обломки повредили один объект энергетики.