Нижегородский аэропорт снова прекращал работу из-за угрозы атаки БПЛА

Фото:
В ночь на 17 октября в аэропорту имени Чкалова в Нижнем Новгороде временно действовали ограничения на прием и отправление воздушных судов. Об этом сообщили в Росавиации.
Меры вступили в силу в 2:46 и были связаны с обеспечением безопасности полетов. Причиной стала потенциальная угроза атаки беспилотников.
Около 6:56 режим работы воздушной гавани был полностью восстановлен. С этого времени аэропорт вновь функционирует в обычном режиме.
План "Ковер" также вводили накануне, 15 октября.
Напомним, что в ночь на 14 октября над Нижегородской областью сбили три вражеских беспилотника. Обломки повредили один объект энергетики.
