Эксперт назвал причину ухудшения качества бензина на российских АЗС Экономика

Фото: Александр Воложанин

В России участились случаи появления некачественного бензина, причиной чего стали действия самих продавцов на автозаправках. Об этом сообщил глава Союза автосервисов России Юрий Валько в беседе с "Национальной службой новостей".

По его словам, сотрудники АЗС прибегают к разбавлению топлива, что негативно сказывается на его качестве. Валько связывает это с экономическими трудностями и ограничением на повышение цен, что вынуждает поставщиков искать способы удешевления продукции.

Ситуация уже привела к серьезным последствиям. По данным издания Baza, в России вышли из строя несколько десятков автомобилей Geely 2025 года выпуска. У машин были зафиксированы неисправности двигателей, а некоторые водители даже теряли управление во время движения. В компании Geely Motors заявили, что китайские автомобили не адаптированы к особенностям российского топлива, в частности — к уровню оксидантов.

Юрий Валько считает, что между ухудшением качества бензина и случаями поломок существует прямая связь. Он отметил, что в условиях дефицита топлива в ряде регионов производители начали искусственно повышать октановое число с помощью различных добавок. Это уже происходило в России в конце 2000-х — начале 2010-х годов, когда после заправки многие автомобили сразу попадали в автосервис.

Эксперт считает, что решить проблему можно лишь при усилении контроля за качеством бензина со стороны надзорных органов. Только системный подход к проверке топлива, по его словам, способен остановить распространение некачественного продукта на рынке.

Ранее сообщалось, что с начала года бензин в Нижегородской области подорожал почти на 9%.