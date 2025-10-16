Уровень преступности снизился на 3% в Нижегородской области Происшествия

За девять месяцев 2025 года в Нижегородской области зафиксировано общее снижение уровня преступности. По данным регионального главка МВД, количество зарегистрированных правонарушений сократилось на 3,1% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года — с 25 410 до 24 631.

Особенно заметно уменьшилось число преступлений против личности — на 10,9%. В частности, сократилось количество изнасилований (–23,8%), случаев причинения тяжкого (–20,1%), средней тяжести (–24,8%) и лёгкого вреда здоровью (–11,2%), а также побоев (–50,9%). Однако число убийств немного выросло — на 3,1% (со 130 до 134).

Имущественные преступления по-прежнему составляют более половины всех зарегистрированных деяний (56,2%). Их общее количество снизилось на 1,7%, в том числе краж — на 4,6%, квартирных краж — на 6,5%, грабежей — на 9,3%, разбоев — на 8,6%. В то же время наблюдается рост числа мошенничеств (+3,3%) и хищений транспортных средств (+14,7%).

Значительное внимание уделяется борьбе с организованной преступностью. За отчётный период пресечено 744 преступления, совершённые участниками организованных преступных групп — это в 2,2 раза больше, чем за тот же период 2024 года. Особенно выросло число наркопреступлений в составе ОПГ (+64%) и экономических преступлений (+5,5 раза). К уголовной ответственности привлечены 223 участника организованных группировок (+34,2%).

Резко увеличилось количество преступлений в сфере незаконного оборота наркотиков — на 24,3% (с 2551 до 3172), причём более 2700 из них относятся к тяжким и особо тяжким. Изъято 863,9 кг запрещённых веществ — в 2,4 раза больше, чем годом ранее.

В экономической сфере зафиксировано 1184 преступления (+0,3%), из которых 802 — тяжкие и особо тяжкие (+27,9%). При этом количество привлечённых к ответственности лиц сократилось на 4,5%.

Коррупционные преступления остаются под контролем: выявлено 363 случая, что на 1,6% меньше, чем в прошлом году. Однако возросло число тяжких и особо тяжких коррупционных деяний — на 33,6%. Зарегистрировано 219 фактов взяточничества, в том числе 67 случаев получения взятки (+19,6%) и 70 — дачи (–17,6%).

Общее количество преступлений против государственной власти и интересов службы снизилось на 7,3%, составив 331 случай.

Раскрываемость преступлений выросла до 53,1% (+3,5% к 2024 году), в результате чего к ответственности привлечено 8372 преступника (–3,1%).

В общественных местах зафиксирован рост преступности на 2,5%, в том числе хулиганств и угроз жизни и имуществу граждан — на 8,6%. В то же время уличных преступлений стало меньше на 14,9%.

Сотрудники полиции пресекли 45,6 тысячи административных правонарушений, что на 18,5% меньше, чем годом ранее. Существенное снижение отмечено по статьям, связанным с мелким хулиганством и распитием алкоголя в общественных местах.

На дорогах региона произошло 3347 ДТП (–2,3%), в которых погибло 235 человек (–0,4%) и ранено 4283. Основные причины аварий — выезд на встречную полосу, превышение скорости и несоответствие скорости дорожным условиям.

Отметим, что по итогам 2024 года МВД отмечало снижение преступности на 10%.