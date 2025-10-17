Сколько будут стоить билеты на "Буревестник" до Москвы
Общество

Нижегородок предупредили о возможных рисках приема популярного контрацептива

17 октября 2025 17:55 Общество
Нижегородок предупредили о возможных рисках приема популярного контрацептива

Фото: Александр Воложанин

Нижегородок призвали осознанно подходить к выбору гормональной контрацепции. Поводом для предупреждения стал растущий интерес к препарату "Депо-Провера" от компании Pfizer. Об этом написал главный редактор МИА "Стационар-пресс" Алексей Никонов в своем телеграм-канале.

По его словам, за первые восемь месяцев 2025 года продажи препарата в денежном выражении выросли на 10% по сравнению с тем же периодом прошлого года. Средство применяют не только для предохранения от беременности, но и для лечения эндометриоза. В аптеках региона оно доступно только по рецепту врача.

Тем временем в США "Депо-Провера" оказался в центре масштабных судебных разбирательств. Десятки женщин обратились в суд с жалобами на то, что длительное использование препарата привело у них к развитию доброкачественной опухоли мозга — менингиомы.

Эти опасения подтверждаются научными данными. В журнале British Medical Journal опубликовано исследование, в котором говорится о связи между продолжительным применением некоторых прогестагенных препаратов и повышенным риском возникновения внутричерепной менингиомы. В случае с "Депо-Провера" этот риск, по данным исследования, увеличивается в 5,6 раза.

Пострадавшие утверждают, что производитель не предупредил ни пациенток, ни врачей о возможных последствиях при использовании препарата дольше одного года. При этом "Депо-Провера" вводится инъекционно раз в три месяца.

Алексей Никонов отметил, что в России препарат по-прежнему разрешен, но на фоне судебных процессов в США и новых научных данных стоит обязательно обсудить все возможные риски с лечащим врачом.

Ранее сообщалось, что препараты экстренной контрацепции начали исчезать из нижегородских аптек.

У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.

Теги:
Медикаменты Медицина и здоровье
