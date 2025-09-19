Движение на Молодежном проспекте ограничат почти на месяц Общество

Фото: мэрия Нижнего Новгорода

С 22 сентября по 30 ноября из-за ремонтных работ будет частично ограничено движение транспорта на участке Молодежного проспекта от дома №39 до пересечения с улицей Красноуральской. Об этом сообщила пресс-служба мэрии Нижнего Новгорода.

По информации подрядной организации, на время ремонта движение будет ограничиваться попеременно по одной полосе. Такой подход позволит снизить уровень неудобств для автомобилистов.

Объезд будет организован по прилегающим улицам. Водителям рекомендуют заранее ознакомиться с временной схемой движения, соблюдать осторожность и следовать указаниям дорожных знаков.

Ранее сообщалось, что также на месяц ограничили движение транспорта на перекрёстке улиц Алексеевской и Октябрьской.