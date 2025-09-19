Новые автомобили "Волга" начнут собирать в Нижнем Новгороде в 2026 год
Власти раскрыли, каким станет стадион "Водник" после реконструкции
Новое приложение для оплаты парковок появится в Нижнем Новгороде
Новый штамм коронавируса пришел в Нижегородскую область
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Экспертный клуб
Последние новости рубрики Общество
19 сентября 2025 17:17  [2] Движение на Молодежном проспекте ограничат почти на месяц
19 сентября 2025 17:13  [46] Андрей Воробьёв рассказал о модернизации очистных сооружений в Подмосковье
19 сентября 2025 17:05  [49] Магистральную теплотрассу обновили в Автозаводском районе Нижнего Новгорода
19 сентября 2025 16:57  [67] Выплачивать отцовский капитал предложили за троих детей в одном браке
19 сентября 2025 16:43  [88] Депутаты ЗСНО обсудили развитие территорий в Дзержинске
19 сентября 2025 16:37  [94] Ozon с 1 октября повысит тарифы на логистику для продавцов
19 сентября 2025 16:11  [113] Почти 770 нижегородских медиков получили региональные стимулирующие выплаты
19 сентября 2025 15:58  [38] "Код твоего успеха": Владимир Якуба поделился рецептами лидерства с нижегородскими студентами
19 сентября 2025 15:37  [144] Проект капремонта еще одного нижегородского участка Р-158 прошел госэкспертизу
19 сентября 2025 15:04  [142] Более 60 аэропортов перешли на российский софт
Общество

Движение на Молодежном проспекте ограничат почти на месяц

19 сентября 2025 17:17  [2] Общество
Движение на Молодежном проспекте ограничат почти на месяц

Фото: мэрия Нижнего Новгорода

С 22 сентября по 30 ноября из-за ремонтных работ будет частично ограничено движение транспорта на участке Молодежного проспекта от дома №39 до пересечения с улицей Красноуральской. Об этом сообщила пресс-служба мэрии Нижнего Новгорода. 

По информации подрядной организации, на время ремонта движение будет ограничиваться попеременно по одной полосе. Такой подход позволит снизить уровень неудобств для автомобилистов.

Объезд будет организован по прилегающим улицам. Водителям рекомендуют заранее ознакомиться с временной схемой движения, соблюдать осторожность и следовать указаниям дорожных знаков.

Ранее сообщалось, что также на месяц ограничили движение транспорта на перекрёстке улиц Алексеевской и Октябрьской. 

У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.

Copyright © 1999—2025 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Ремонтные работы Транспортные ограничения
Поделиться:
Новости по теме
17 сентября 2025 19:00  [540] Движение на Зеленском съезде ограничат из-за строительства трамвайных путей
16 сентября 2025 17:46  [496] Улицу Новую в Нижнем Новгороде открыли для транспорта после ремонта
29 августа 2025 18:47  [749] Проезд по Чернопрудскому переулку ограничили до 31 сентября
Главная  |  Архив  |  2025
Фоторепортажи
Опубликованы фото с открытия Слета фестиваля молодежи в Нижнем Новгороде
19 сентября 2025 11:36Опубликованы фото с открытия Слета фестиваля молодежи в Нижнем Новгороде
Архив
Copyright © 1999—2025 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Назарова А.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: info@niann.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.
Политика конфиденциальности
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Подписка
  3. Поиск
  4. RSS
  5. Печатная версия
  6. Написать нам
  7. Реклама на сайте
  8. О редакции
НИА в соцсетях:
vkodnoklassnikitelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph

Используя сайт niann.ru, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, которые указаны в Политике обработки персональных данных