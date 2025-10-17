Дорогу на пересечении Алексеевской и Октябрьской не откроют до 1 ноября

Фото:
Транспортные ограничения на пересечении улиц Алексеевской и Октябрьской в Нижнем Новгороде будут действовать до 1 ноября, сообщили в дептрансе.
Напомним, что до этого проезд там закрывали до 20 октября. Меры связаны с проведением строительных работ по устройству монолитных участков трамвайных путей.
Для автомобилистов организован объезд по соседним улицам. Водителей просят соблюдать осторожность и обращать внимание на временные дорожные знаки.
Ранее сообщалось, что одностороннее движение введут на улице Володарского с 5 ноября.
