Дорогу на пересечении Алексеевской и Октябрьской не откроют до 1 ноября Общество

Фото: ЦОДД

Транспортные ограничения на пересечении улиц Алексеевской и Октябрьской в Нижнем Новгороде будут действовать до 1 ноября, сообщили в дептрансе.

Напомним, что до этого проезд там закрывали до 20 октября. Меры связаны с проведением строительных работ по устройству монолитных участков трамвайных путей.

Для автомобилистов организован объезд по соседним улицам. Водителей просят соблюдать осторожность и обращать внимание на временные дорожные знаки.

Ранее сообщалось, что одностороннее движение введут на улице Володарского с 5 ноября.