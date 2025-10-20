Чертков объяснил, почему Кстовский район присоединили к Нижнему
Общество

Цвет здоровья: почему овощи и фрукты разных оттенков так важны для организма

20 октября 2025 13:45 Общество
Цвет здоровья: почему овощи и фрукты разных оттенков так важны для организма

Фото: Александр Воложанин

Растительные продукты – важная часть рациона человека. Они богаты витаминами, минералами и клетчаткой, которая помогает работе желудочно-кишечного тракта, регулирует жировой обмен и способствует выведению "плохого" холестерина. Кроме того, содержащиеся в овощах и фруктах антиоксиданты защищают клетки от воздействия свободных радикалов, тем самым замедляя процессы старения. О том, почему важно есть овощи и фрукты разных цветов, и как правильно включать их в рацион, рассказала главный врач Нижегородского областного центра общественного здоровья и медицинской профилактики Наталья Савицкая.

У каждого цвета своя польза

По словам Натальи Савицкой, окраска плодов напрямую связана с их составом и пользой для здоровья.

Желтые овощи и фрукты (яблоки, абрикосы, персики, бананы, ананасы, кукуруза, цветная капуста, дыни) богаты каротиноидами, укрепляющими сердечно-сосудистую систему.

Оранжевые продукты, такие как морковь, тыква, манго и облепиха, содержат бета-каротин — мощный антиоксидант, обладающий противораковыми свойствами.

Красные плоды — яблоки, арбузы, гранаты, клубника, помидоры, свекла, вишня, малина — источники флавоноидов. Эти вещества помогают организму бороться со свободными радикалами, поддерживают молодость клеток, снижают воспаление и риск образования опухолей.

Зеленые овощи и фрукты (киви, авокадо, огурцы, капуста, шпинат, салат, сельдерей, горох) содержат хлорофилл, а также магний, калий и кальций. Они способствуют нормальной работе пищеварительной системы, укрепляют нервную систему и насыщают организм витаминами A, B и C.

Наконец, плоды сиреневого и фиолетового цвета — черника, голубика, виноград, сливы, баклажаны — известны высоким содержанием антиоксидантов, замедляющих старение и обладающих противомикробным действием.

Когда и как лучше есть овощи и фрукты

Эксперт советует включать овощи в прием пищи вместе с мясом или рыбой, поскольку они помогают переваривать белковую пищу и улучшают усвоение полезных веществ. А вот фрукты лучше есть отдельно, не ранее чем через три часа после основного приема пищи.

По словам Савицкой, лучше всего употреблять эти продукты утром, поскольку они насыщают организм необходимой энергией. А вот на ночь их есть не рекомендуется. 

"Дело в том, что они повышают кислотность желудка, и начинается процесс брожения. Фруктоза, в свою очередь, способствует выделению инсулина, из-за чего возрастает нагрузка на поджелудочную железу", — отметила врач, добавив, что также могут появиться бессонница, лишний жир и отечность.

Эксперт напоминает: врач напоминает: фрукты не должны заменять полноценный прием пищи, ведь это может нарушить жировой и углеводный обмен.

Сколько нужно есть

Для детей до года фрукты лучше давать в виде пюре и муссов. После появления зубов можно добавлять свежие плоды, но не более 150 граммов в день. В возрасте от трёх до семи лет норму можно увеличить до 200 граммов, школьникам — до 300. Взрослым рекомендуется употреблять от 400 до 500 граммов овощей и фруктов ежедневно.

Как выбрать полезные продукты

Савицкая советует отдавать предпочтение сезонным и местным овощам и фруктам. Даже если они выглядят неидеально, именно такие плоды чаще всего содержат максимум питательных веществ. Импортная продукция может долго храниться и терять часть пользы.

"Не стесняйтесь и не ленитесь делать домашние заготовки на зиму. В них не будет лишних соли и сахара, как в промышленных консервах, и вы всегда проконтролируете качество исходной продукции. А некоторые плоды отлично хранятся и без специальной обработки", —заключила медик.

Ранее эндокринолог рассказала нижегородцам, как худеть с умом. 

У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.

