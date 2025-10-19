Как нижегородцы работают и отдыхают в ноябре 2025 года
Общество

Дожди и пасмурная погода ждут нижегородцев на следующей неделе

19 октября 2025 15:17 Общество
Дожди и пасмурная погода ждут нижегородцев на следующей неделе

Фото: Александр Воложанин

Нижегородцев ждет сырая и хмурая неделя — по данным "Яндекс.Погоды", с понедельника по воскресенье в городе ожидаются дожди и облачность.

В понедельник, 20 октября, утром будет пасмурно и +3, днем потеплеет до +7. Вечером и ночью прогнозируют дожди и снижение температуры до +6.

Во вторник, 21 октября, осадков не ожидается утром, днем и вечером — воздух прогреется до +8. Ночью вновь пойдет дождь, температура опустится до +6.

В среду дождь будет идти весь день и прекратится только ночью. Температура в течение суток останется на уровне +6.

В четверг возможны осадки утром и днем. Столбики термометров покажут от +5 до +7. Вечером и ночью — без дождей, температура понизится до +4.

В пятницу утром немного прояснится, но днем снова пойдет дождь. Воздух прогреется до +7. Осадки прекратятся к ночи, температура опустится до +5.

Выходные также будут дождливыми. В субботу днем ожидается +6, ночью — +8. В воскресенье — до +9 днем и +7 ночью. Осадки, по прогнозу, будут идти почти без перерыва.

Ранее сообщалось, что ноябрь в Нижегородской области будет теплее среднестатистической климатической нормы. 

Ранее сообщалось, что ноябрь в Нижегородской области будет теплее среднестатистической климатической нормы.

Используя сайт niann.ru, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, которые указаны в Политике обработки персональных данных