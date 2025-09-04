Ученые ННГУ создали нанокомплекс для восполнения дефицита селена Наука

Фото: пресс-служба ННГУ

Химики Университета Лобачевского разработали нетоксическую биосовместимую композицию на основе наноселена и хитозана, которая может использоваться в составе безопасных и эффективных биологически активных добавок.

Как пояснили в ННГУ, наночастицы селена в сочетании с природным полимером хитозаном обладают антиоксидантными свойствами и хорошо усваиваются организмом. Разработка поможет восполнить дефицит микроэлемента, который особенно актуален в регионах России с бедными селеном почвами.

"Селен влияет на состояние кожи, волос, работу сердца, сосудов и репродуктивной системы. Недостаток этого микроэлемента может привести к серьёзным нарушениям в организме", – рассказала доцент кафедры высокомолекулярных соединений и коллоидной химии ННГУ Кристина Апрятина.

Сейчас в большинстве БАДов селен содержится в ионной форме, которая хуже усваивается. Чтобы получить нужную дозу, приходится увеличивать его концентрацию в препаратах. В наноформе микроэлемент действует эффективнее и менее токсичен, а хитозан помогает удерживать его и доставлять к нужным органам.

"Хитозан не только стабилизирует наночастицы, но и сам по себе полезен. Он обладает противоопухолевыми и противовоспалительными свойствами, помогает регенерации тканей и оказывает антиоксидантное действие. Вместе с селеном они способны замедлять процессы старения", – отметила Апрятина.

Учёные также исследуют способность наноселена улучшать усвоение кислорода в условиях гипоксии, например, в горах. В дальнейшем планируется использовать хитозан как транспорт для других микроэлементов, таких как цинк и медь.

Разработка выполнена на химическом факультете ННГУ им. Н.И. Лобачевского и запатентована при поддержке Центра трансфера технологий университета. Исследование реализовано в рамках проекта РНФ Президентской программы поддержки научных проектов.

Ранее сообщалось, что ученые ННГУ разработали новые катализаторы для зеленой химии и фармацевтики.