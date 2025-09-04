Новое приложение для оплаты парковок появится в Нижнем Новгороде
Власти раскрыли, каким станет стадион "Водник" после реконструкции
Новый штамм коронавируса пришел в Нижегородскую область
Новые автомобили "Волга" начнут собирать в Нижнем Новгороде в 2026 год
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Экспертный клуб
Последние новости рубрики Наука
15 сентября 2025 16:38  [1] Ученые ННГУ создали нанокомплекс для восполнения дефицита селена
12 сентября 2025 12:36  [388] Нижний Новгород во второй раз станет площадкой для проведения ежегодной отраслевой конференции «Импульс Т1»
12 сентября 2025 08:30  [461] Учёные тестируют в Нижнем Новгороде аналоги человеческой кожи
11 сентября 2025 19:01  [197] Ученые из регионов РФ прошли обучение в научном акселераторе в Нижнем Новгороде
09 сентября 2025 17:38  [551] Нижегородские ученые борются с онкологией с помощью света
06 сентября 2025 13:17  [457] Новые классы школьников приступили к изучению метрологической науки в Нижегородской области
05 сентября 2025 11:59  [655] Лихачев сообщил, что Путин в Сарове сделал упор на ядерную триаду
25 августа 2025 11:15  [767] Ученые ННГАСУ создали программу для контроля микроклимата в свинарниках
23 августа 2025 08:25  [902] Школьники создают цифровые копии старинных зданий в Нижнем Новгороде
20 августа 2025 13:34  [966] Нижегородские ученые разработали ПО для управления крупными базами данных
Наука

Ученые ННГУ создали нанокомплекс для восполнения дефицита селена

15 сентября 2025 16:38  [1] Наука
Ученые ННГУ создали нанокомплекс для восполнения дефицита селена

Фото: пресс-служба ННГУ

Химики Университета Лобачевского разработали нетоксическую биосовместимую композицию на основе наноселена и хитозана, которая может использоваться в составе безопасных и эффективных биологически активных добавок. 

Как пояснили в ННГУ, наночастицы селена в сочетании с природным полимером хитозаном обладают антиоксидантными свойствами и хорошо усваиваются организмом. Разработка поможет восполнить дефицит микроэлемента, который особенно актуален в регионах России с бедными селеном почвами.

"Селен влияет на состояние кожи, волос, работу сердца, сосудов и репродуктивной системы. Недостаток этого микроэлемента может привести к серьёзным нарушениям в организме", – рассказала доцент кафедры высокомолекулярных соединений и коллоидной химии ННГУ Кристина Апрятина.

Сейчас в большинстве БАДов селен содержится в ионной форме, которая хуже усваивается. Чтобы получить нужную дозу, приходится увеличивать его концентрацию в препаратах. В наноформе микроэлемент действует эффективнее и менее токсичен, а хитозан помогает удерживать его и доставлять к нужным органам.

"Хитозан не только стабилизирует наночастицы, но и сам по себе полезен. Он обладает противоопухолевыми и противовоспалительными свойствами, помогает регенерации тканей и оказывает антиоксидантное действие. Вместе с селеном они способны замедлять процессы старения", – отметила Апрятина.

Учёные также исследуют способность наноселена улучшать усвоение кислорода в условиях гипоксии, например, в горах. В дальнейшем планируется использовать хитозан как транспорт для других микроэлементов, таких как цинк и медь.

Разработка выполнена на химическом факультете ННГУ им. Н.И. Лобачевского и запатентована при поддержке Центра трансфера технологий университета. Исследование реализовано в рамках проекта РНФ Президентской программы поддержки научных проектов.

Ранее сообщалось, что ученые ННГУ разработали новые катализаторы для зеленой химии и фармацевтики.

У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.

Copyright © 1999—2025 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
ННГУ Химия
Поделиться:
Новости по теме
12 сентября 2025 08:30  [461] Учёные тестируют в Нижнем Новгороде аналоги человеческой кожи
11 сентября 2025 19:01  [197] Ученые из регионов РФ прошли обучение в научном акселераторе в Нижнем Новгороде
09 сентября 2025 17:38  [551] Нижегородские ученые борются с онкологией с помощью света
04 сентября 2025 13:30  [477] В ННГУ создают систему, которая поможет распознавать стресс у детей
20 августа 2025 13:34  [966] Нижегородские ученые разработали ПО для управления крупными базами данных
Главная  |  Архив  |  2025
Фоторепортажи
21 год теракту в Беслане: фоторепортаж из школы-мемориала
04 сентября 2025 10:3621 год теракту в Беслане: фоторепортаж из школы-мемориала
Архив
Copyright © 1999—2025 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Назарова А.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: info@niann.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.
Политика конфиденциальности
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Подписка
  3. Поиск
  4. RSS
  5. Печатная версия
  6. Написать нам
  7. Реклама на сайте
  8. О редакции
НИА в соцсетях:
vkodnoklassnikitelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph

Используя сайт niann.ru, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, которые указаны в Политике обработки персональных данных