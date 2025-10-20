HR-эксперт Мурадян объяснил, почему пенсионеры всё чаще находят подработку Общество

Фото: НРО партии "Единая Россия", архив

Российские пенсионеры стали проявлять повышенный интерес к трудоустройству. По мнению Гарри Мурадяна, руководителя Школы развития карьеры и HR-эксперта, данное явление имеет несколько причин. Это не только снижение реальных доходов, но и стремление пожилых людей к активной жизни.

"На пенсии скучновато, хочется движухи, работы, чем-то заниматься, подсуетиться", — отметил Мурадян в разговоре с 360.ru.

Работодатели, в свою очередь, также заинтересованы в привлечении пенсионеров. Они ценят их эмоциональную устойчивость и способность к долгосрочному сотрудничеству.

Согласно данным сервиса "Авито Подработка", в третьем квартале текущего года количество предложений о частичной занятости для пенсионеров увеличилось на 14%. Средний доход от подработки составляет 54 038 рублей в месяц.

Наибольший рост наблюдается среди вакансий для водителей-пенсионеров в службах такси: количество смен увеличилось на 32%, а средний доход составил 63 724 рубля в месяц при неполной занятости.

Кроме того, пенсионеры всё чаще находят работу в качестве курьеров (рост на 28%, средний доход — 56 095 рублей) и водителей грузового транспорта (рост на 26%, средний доход — 113 586 рублей).