Чертков объяснил, почему Кстовский район присоединили к Нижнему
Как нижегородцы работают и отдыхают в ноябре 2025 года
Сколько будут стоить билеты на "Буревестник" до Москвы
Отцы-герои: ветераны СВО рассказали, в чем секрет крепкой семьи
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Экспертный клуб
Последние новости рубрики Общество
20 октября 2025 13:45Цвет здоровья: почему овощи и фрукты разных оттенков так важны для организма
20 октября 2025 13:07HR-эксперт Мурадян объяснил, почему пенсионеры всё чаще находят подработку
20 октября 2025 12:57"Кукольник" Москвин признался, что пишет мемуары о любви к девочкам
20 октября 2025 12:14Ковчег с мощами святителя Тихона привезут в Нижегородскую область
20 октября 2025 11:55Что делать, если рейс перенаправили в другой аэропорт: личный опыт нижегородки
20 октября 2025 11:26Представители Нижегородской области вошли в экспертный совет Знание.Премия
20 октября 2025 11:08Ассоциация "Нижегородский бизнес – за семью" объединит социально ответственные компании региона
20 октября 2025 10:58В выходные молодежь проводит в интернете на 40% больше времени, чем старшие поколения
20 октября 2025 10:46Новый электробусный маршрут обещают запустить в Нижнем Новгороде в 2026 году
20 октября 2025 10:30Росстат составил портрет среднестатистического жителя России
Общество

HR-эксперт Мурадян объяснил, почему пенсионеры всё чаще находят подработку

20 октября 2025 13:07 Общество
HR-эксперт Мурадян объяснил, почему пенсионеры всё чаще находят подработку

Фото: НРО партии "Единая Россия", архив

Российские пенсионеры стали проявлять повышенный интерес к трудоустройству. По мнению Гарри Мурадяна, руководителя Школы развития карьеры и HR-эксперта, данное явление имеет несколько причин. Это не только снижение реальных доходов, но и стремление пожилых людей к активной жизни.

"На пенсии скучновато, хочется движухи, работы, чем-то заниматься, подсуетиться", — отметил Мурадян в разговоре с 360.ru.

Работодатели, в свою очередь, также заинтересованы в привлечении пенсионеров. Они ценят их эмоциональную устойчивость и способность к долгосрочному сотрудничеству.

Согласно данным сервиса "Авито Подработка", в третьем квартале текущего года количество предложений о частичной занятости для пенсионеров увеличилось на 14%. Средний доход от подработки составляет 54 038 рублей в месяц.

Наибольший рост наблюдается среди вакансий для водителей-пенсионеров в службах такси: количество смен увеличилось на 32%, а средний доход составил 63 724 рубля в месяц при неполной занятости.

Кроме того, пенсионеры всё чаще находят работу в качестве курьеров (рост на 28%, средний доход — 56 095 рублей) и водителей грузового транспорта (рост на 26%, средний доход — 113 586 рублей).

У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.

Copyright © 1999—2025 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Пенсионеры Работа Трудоустройство
Поделиться:
Новости по теме
09 октября 2025 14:00Пенсии нижегородцев вырастут на 9% в 2026 году
07 октября 2025 09:57Сто лет — не предел: названо число долгожителей в Нижегородской области
02 октября 2025 12:49300 человек стали участниками образовательной программы "Активное долголетие" в Нижегородской области
Главная  |  Архив  |  2025
Фоторепортажи
Что нижегородцам показывают на новом Осеннем вернисаже
19 октября 2025 13:04Что нижегородцам показывают на новом "Осеннем вернисаже"
Архив
Copyright © 1999—2025 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Назарова А.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: info@niann.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.
Политика конфиденциальности
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Подписка
  3. Поиск
  4. RSS
  5. Печатная версия
  6. Написать нам
  7. Реклама на сайте
  8. О редакции
НИА в соцсетях:
vkodnoklassnikitelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph

Используя сайт niann.ru, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, которые указаны в Политике обработки персональных данных