Сколько будут стоить билеты на "Буревестник" до Москвы
Чертков объяснил, почему Кстовский район присоединили к Нижнему
Отцы-герои: ветераны СВО рассказали, в чем секрет крепкой семьи
Как нижегородцы работают и отдыхают в ноябре 2025 года
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Экспертный клуб
Последние новости рубрики Экономика
20 октября 2025 14:07Более 64 тысяч специалистов искали нижегородские работодатели в III квартале
20 октября 2025 11:18Нижегородская область вошла в число регионов с самой низкой безработицей в стране
20 октября 2025 11:10Правительство России поддержит запуск новых производств в Нижегородской области
17 октября 2025 18:23Лидеров ЭКГ-рейтинга наградили на форуме "СО.ЗНАНИЕ" в Нижнем Новгороде
17 октября 2025 16:34Представители 68 регионов обсудили инвестиционный климат в Нижегородской области
17 октября 2025 16:18Эксперт назвал причину ухудшения качества бензина на российских АЗС
17 октября 2025 14:45Транспортно-пересадочный узел на Казанском шоссе хотят построить в 2030 году
17 октября 2025 13:48Две трети квартир в новостройках Нижнего Новгорода остаются нераспроданными
17 октября 2025 12:20ЭКГ-форум ответственного бизнеса стартовал в Нижнем Новгороде
17 октября 2025 10:00Стекольный завод стал 300-м участником федерального проекта "Производительность труда" в Нижегородской области
Экономика

Более 64 тысяч специалистов искали нижегородские работодатели в III квартале

20 октября 2025 14:07 Экономика
Более 64 тысяч специалистов искали нижегородские работодатели в III квартале

Фото: Кира Мишина

В третьем квартале 2025 года работодатели Нижегородской области разместили свыше 64 тысяч вакансий. Об этом сообщили в пресс-службе hh.ru. По данным аналитиков, спрос на специалистов остается высоким как в сфере обслуживания, так и в производстве.

Больше всего предложений предназначено для менеджеров по продажам и по работе с клиентами — около 4,9 тысячи вакансий, или 8% от общего числа. Медианная заработная плата по этой категории составляет 93,5 тысячи рублей. На втором месте — операторы кол-центров и специалисты контактных центров (4,7 тысячи вакансий/ 7%/ 53 тысячи рублей).

Среди наиболее востребованных также водители (4 тысячи вакансий/ 6%/ 205 тысяч рублей) и продавцы-консультанты с кассирами (3,3 тысячи вакансий/ 5%/ 55,1 тысячи рублей).

С долей около 3% представлены разнорабочие (2 тысячи вакансий/ 104,2 тысячи рублей) и упаковщики с комплектовщиками (1,6 тысячи вакансий/ 91,4 тысячи рублей). Еще 2% приходится на бухгалтеров, врачей, грузчиков, курьеров, поваров, пекарей, кондитеров, педагогов, администраторов и сварщиков.

В категории с долей 1% вошли кладовщики, машинисты, слесари-сантехники, электромонтажники, инженеры-конструкторы и монтажники.

По информации аналитиков, за год зарплаты выросли почти во всех профессиях. Наибольший прирост отмечен у водителей — плюс 93,1 тысячи рублей, у сварщиков — плюс 59 тысяч рублей, у монтажников — плюс 40,9 тысячи рублей. Доходы также заметно увеличились у курьеров, разнорабочих, электромонтажников, поваров и инженеров.

В то же время снижение зафиксировано у нескольких категорий специалистов: у упаковщиков и комплектовщиков (минус 2,4 тысячи рублей), грузчиков (минус 6,8 тысячи рублей) и машинистов (минус 10,7 тысячи рублей).

Ранее сообщалось, что Нижегородская область вошла в число регионов с самой низкой безработицей в стране.

У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.

Copyright © 1999—2025 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
вакансии Зарплата Работа
Поделиться:
Новости по теме
15 октября 2025 11:31Более 140 тысяч нижегородцев ищут новую работу этой осенью
09 октября 2025 09:13Осенью в Нижегородской области стало сложнее найти работу
29 сентября 2025 09:47Зарплаты рабочих выросли за год на 15% в Нижегородской области
20 сентября 2025 09:45Нижегородцы назвали самые востребованные профессии ближайшего будущего
Главная  |  Архив  |  2025
Фоторепортажи
Что нижегородцам показывают на новом Осеннем вернисаже
19 октября 2025 13:04Что нижегородцам показывают на новом "Осеннем вернисаже"
Архив
Copyright © 1999—2025 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Назарова А.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: info@niann.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.
Политика конфиденциальности
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Подписка
  3. Поиск
  4. RSS
  5. Печатная версия
  6. Написать нам
  7. Реклама на сайте
  8. О редакции
НИА в соцсетях:
vkodnoklassnikitelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph

Используя сайт niann.ru, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, которые указаны в Политике обработки персональных данных