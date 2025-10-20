Более 64 тысяч специалистов искали нижегородские работодатели в III квартале Экономика

Фото: Кира Мишина

В третьем квартале 2025 года работодатели Нижегородской области разместили свыше 64 тысяч вакансий. Об этом сообщили в пресс-службе hh.ru. По данным аналитиков, спрос на специалистов остается высоким как в сфере обслуживания, так и в производстве.

Больше всего предложений предназначено для менеджеров по продажам и по работе с клиентами — около 4,9 тысячи вакансий, или 8% от общего числа. Медианная заработная плата по этой категории составляет 93,5 тысячи рублей. На втором месте — операторы кол-центров и специалисты контактных центров (4,7 тысячи вакансий/ 7%/ 53 тысячи рублей).

Среди наиболее востребованных также водители (4 тысячи вакансий/ 6%/ 205 тысяч рублей) и продавцы-консультанты с кассирами (3,3 тысячи вакансий/ 5%/ 55,1 тысячи рублей).

С долей около 3% представлены разнорабочие (2 тысячи вакансий/ 104,2 тысячи рублей) и упаковщики с комплектовщиками (1,6 тысячи вакансий/ 91,4 тысячи рублей). Еще 2% приходится на бухгалтеров, врачей, грузчиков, курьеров, поваров, пекарей, кондитеров, педагогов, администраторов и сварщиков.

В категории с долей 1% вошли кладовщики, машинисты, слесари-сантехники, электромонтажники, инженеры-конструкторы и монтажники.

По информации аналитиков, за год зарплаты выросли почти во всех профессиях. Наибольший прирост отмечен у водителей — плюс 93,1 тысячи рублей, у сварщиков — плюс 59 тысяч рублей, у монтажников — плюс 40,9 тысячи рублей. Доходы также заметно увеличились у курьеров, разнорабочих, электромонтажников, поваров и инженеров.

В то же время снижение зафиксировано у нескольких категорий специалистов: у упаковщиков и комплектовщиков (минус 2,4 тысячи рублей), грузчиков (минус 6,8 тысячи рублей) и машинистов (минус 10,7 тысячи рублей).

Ранее сообщалось, что Нижегородская область вошла в число регионов с самой низкой безработицей в стране.