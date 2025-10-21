Как нижегородцы работают и отдыхают в ноябре 2025 года
Отцы-герои: ветераны СВО рассказали, в чем секрет крепкой семьи
Сколько будут стоить билеты на "Буревестник" до Москвы
Полсотни мигрантов выдворят из страны после рейда в Нижнем Новгороде

Полсотни мигрантов выдворят из страны после рейда в Нижнем Новгороде

Фото: ГУ МВД России по Нижегородской области

В Нижнем Новгороде прошёл крупный рейд по выявлению нарушений миграционного законодательства. Проверки проводились с 13 по 18 октября 2025 года в рамках операции "Нелегал-2025".

В ходе рейда было обследовано более 30 объектов, включая рынки, торговые центры, производственные предприятия, точки нестационарной торговли, а также места проживания и временного пребывания иностранных граждан.

По результатам проверок выявлено 139 нарушений миграционного законодательства. В отношении 77 иностранных граждан составлены протоколы за нарушение правил въезда, режима пребывания или проживания на территории России.

Еще 24 человека привлечены к ответственности за нарушение обязанностей по миграционному учету и несоблюдение условий пребывания иностранцев в стране.

Кроме того, за незаконную трудовую деятельность иностранных граждан составлено девять протоколов. В пяти случаях выявлено незаконное привлечение иностранцев к работе.

По итогам операции в отношении 51 нарушителя принято решение об административном выдворении за пределы России. Еще 30 иностранным гражданам запрещен въезд на территорию Российской Федерации.

Ранее сообщалось, что более 4 тысяч нелегальных мигрантов попали в реестр контролируемых лиц Нижегородской области.

У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.

