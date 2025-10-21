Новые ограничения для мигрантов могут появиться в Нижегородской области Общество

Фото: Александр Воложанин

В Нижегородской области могут появиться дополнительные ограничения для мигрантов. Это связано с утверждением президентом России Владимиром Путиным обновленной Концепции миграционной политики России, рассчитанной до 2030 года. Документ опубликован на официальном портале правовых актов.

Согласно концепции, в стране сохранится приток иностранных работников. Это обусловлено нехваткой трудовых ресурсов в ряде экономических отраслей. Однако одновременно власти намерены ужесточить подход к регулированию миграционных процессов и усилить контроль за пребыванием иностранцев на территории России.

Одной из ключевых задач новой концепции станет предотвращение появления этнически обособленных районов и маргинализированных сообществ мигрантов. Для этого планируется расширить программы интеграции, включая обязательное изучение русского языка.

Управление миграционной политикой теперь будет осуществляться под координацией Совета безопасности РФ. В документе подчеркивается необходимость повышения ответственности работодателей, нанимающих иностранных граждан.

Также в числе приоритетов — ограничение пребывания в стране тех членов семей мигрантов, кто не работает и не учится. Это должно снизить нагрузку на систему здравоохранения и социальную сферу.

Новая концепция предполагает внедрение IT- и биометрических технологий для усиления контроля, а также меры по снижению уровня преступности среди мигрантов и борьбы с нелегальной миграцией.

Особое внимание в документе уделено возвращению в Россию соотечественников и иностранцев, разделяющих традиционные российские духовно-нравственные ценности и переезжающих на постоянное место жительства. Ожидается, что их доля в общем миграционном потоке возрастёт.

Концепция состоит из девяти разделов и 46 пунктов и заменит действующую стратегию, принятую в 2018 году. Главной целью миграционной политики провозглашено обеспечение баланса государственных, общественных и частных интересов.

Ранее депутат Госдумы от Нижегородской области Юрий Станкевич отметил, что принцип "отработал — уехал" отражает запрос россиян на пребывание мигрантов в стране. Свое мнение о миграционной политике высказывал и нижегородский писатель Захар Прилепин. По мнению Прилепина, главная причина трудностей с адаптацией приезжих кроется не в мигрантах, а в действиях или бездействии государственных структур.