Как нижегородцы работают и отдыхают в ноябре 2025 года
Сколько будут стоить билеты на "Буревестник" до Москвы
Отцы-герои: ветераны СВО рассказали, в чем секрет крепкой семьи
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Экспертный клуб
Последние новости рубрики Общество
21 октября 2025 14:38Реестр участков для ветеранов СВО создадут в Нижегородской области
21 октября 2025 14:24Чат-бот самостоятельно решает более половины вопросов клиентов "Ростелекома"
21 октября 2025 13:52Новые ограничения для мигрантов могут появиться в Нижегородской области
21 октября 2025 13:15Мониторинг строительства метро в Нижнем Новгороде оценили в 161 миллион рублей
21 октября 2025 13:00Средний чек в аптеках вырос на 12,4% в Нижегородской области
21 октября 2025 12:41Инженер "ТНС Энерго НН" умер после экстренной госпитализации
21 октября 2025 12:35Эпидемиолог Покровский предупредил о росте числа заражённых ВИЧ в России
21 октября 2025 12:28Скоростное ограничение ввели на Канавинском мосту в Нижнем Новгороде
21 октября 2025 12:02Тепловые сети Кстовского района проверят красителем
21 октября 2025 11:56Навигация скоростных судов завершилась в Нижегородской области
Общество

Новые ограничения для мигрантов могут появиться в Нижегородской области

21 октября 2025 13:52 Общество
Новые ограничения для мигрантов могут появиться в Нижегородской области

Фото: Александр Воложанин

В Нижегородской области могут появиться дополнительные ограничения для мигрантов. Это связано с утверждением президентом России Владимиром Путиным обновленной Концепции миграционной политики России, рассчитанной до 2030 года. Документ опубликован на официальном портале правовых актов.

Согласно концепции, в стране сохранится приток иностранных работников. Это обусловлено нехваткой трудовых ресурсов в ряде экономических отраслей. Однако одновременно власти намерены ужесточить подход к регулированию миграционных процессов и усилить контроль за пребыванием иностранцев на территории России.

Одной из ключевых задач новой концепции станет предотвращение появления этнически обособленных районов и маргинализированных сообществ мигрантов. Для этого планируется расширить программы интеграции, включая обязательное изучение русского языка.

Управление миграционной политикой теперь будет осуществляться под координацией Совета безопасности РФ. В документе подчеркивается необходимость повышения ответственности работодателей, нанимающих иностранных граждан.

Также в числе приоритетов — ограничение пребывания в стране тех членов семей мигрантов, кто не работает и не учится. Это должно снизить нагрузку на систему здравоохранения и социальную сферу.

Новая концепция предполагает внедрение IT- и биометрических технологий для усиления контроля, а также меры по снижению уровня преступности среди мигрантов и борьбы с нелегальной миграцией.

Особое внимание в документе уделено возвращению в Россию соотечественников и иностранцев, разделяющих традиционные российские духовно-нравственные ценности и переезжающих на постоянное место жительства. Ожидается, что их доля в общем миграционном потоке возрастёт.

Концепция состоит из девяти разделов и 46 пунктов и заменит действующую стратегию, принятую в 2018 году. Главной целью миграционной политики провозглашено обеспечение баланса государственных, общественных и частных интересов.

Ранее депутат Госдумы от Нижегородской области Юрий Станкевич отметил, что принцип "отработал — уехал" отражает запрос россиян на пребывание мигрантов в стране. Свое мнение о миграционной политике высказывал и нижегородский писатель Захар Прилепин. По мнению Прилепина, главная причина трудностей с адаптацией приезжих кроется не в мигрантах, а в действиях или бездействии государственных структур.

У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.

Copyright © 1999—2025 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Законодательство Мигранты
Поделиться:
Новости по теме
21 октября 2025 10:06Полсотни мигрантов выдворят из страны после рейда в Нижнем Новгороде
16 октября 2025 19:24Ларек с шаурмой закрыли в Нижнем Новгороде из-за мигрантов
08 октября 2025 17:20Около 3 тысяч мигрантов лишились приобретённого российского гражданства
Главная  |  Архив  |  2025
Фоторепортажи
От пушнины до рогов марала: что скрывают витрины музея Нижегородской таможни
20 октября 2025 17:11От пушнины до рогов марала: что скрывают витрины музея Нижегородской таможни
Архив
Copyright © 1999—2025 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Назарова А.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: info@niann.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.
Политика конфиденциальности
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Подписка
  3. Поиск
  4. RSS
  5. Печатная версия
  6. Написать нам
  7. Реклама на сайте
  8. О редакции
НИА в соцсетях:
vkodnoklassnikitelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph

Используя сайт niann.ru, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, которые указаны в Политике обработки персональных данных