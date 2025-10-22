Как нижегородцы работают и отдыхают в ноябре 2025 года
Экономика

Проект полуподземной парковки с фермерским магазином одобрен в Нижнем Новгороде

22 октября 2025 07:00 Экономика
Проект полуподземной парковки с фермерским магазином одобрен в Нижнем Новгороде

Фото: минград Нижегородской области

Проект строительства полуподземной парковки с магазином "Центр фермерской торговли" в Приокском районе получил положительное заключение негосударственной экспертизы.

Объект появится на улице Цветочная, дом 3. Застройщиком выступает казённое предприятие Нижегородской области "Нижегородский институт развития использования земель" (КП "НИРИЗ"). Подготовкой проектной документации занимался индивидуальный предприниматель Сучков Петр Андреевич, зарегистрированный в Нижнем Новгороде.

Проверку проектной документации провела компания ООО "ПРОММАШ ТЕСТ ЭКСПЕРТИЗА", зарегистрированная в Москве. Экспертное заключение было выдано 20 октября 2025 года. 

Ранее сообщалось, что агрофирма построит ферму на 2,4 тысячи коров в Сосновском округе. 

АПК Строительство Торговля
