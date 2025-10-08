В Дзержинске создадут комиссию для помощи пострадавшим от атак БПЛА Общество

Фото: телеграм-канал Михаила Клинкова

Глава Дзержинска Михаил Клинков провел рабочее совещание, на котором дал ряд поручений по ликвидации последствий атак беспилотных летательных аппаратов. Основным решением стало создание специальной межведомственной комиссии. Об этом он сообщил в своем телеграм-канале.

Комиссия будет заниматься рассмотрением всех обращений жителей, чье имущество пострадало в результате атак БПЛА. Она позволит скоординировать действия различных служб для оперативного решения проблем горожан.

Клинков также поручил провести обследование социальных объектов города на предмет выявления возможных повреждений. Все обнаруженные нарушения будут устранены в кратчайшие сроки.

Напомним, этой ночью в Нижегородской области был сбит один беспилотник. За последние два дня промышленные районы Дзержинска подвергаются массовым атакам БПЛА. Днем ранее средства ПВО устранили 36 дронов, а в ночь на 6 октября - 20 БПЛА.

Ранее в Дзержинске заработала горячая линия для пострадавших от беспилотников дзержинцев.