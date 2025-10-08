Роспотребнадзор: вспышки вируса Коксаки в Нижегородской области нет
Отцы-герои: ветераны СВО рассказали, в чем секрет крепкой семьи
Производителей смертельного "Мистера Сидра" отправили в колонию
Осенний призыв 2025 года пройдёт через Единый реестр воинского учёта
Последние новости рубрики Общество
08 октября 2025 10:20Список "непризывных" болезней урезали для нижегородцев
08 октября 2025 10:04Нижегородский центр гемодиализа снова получает тепло
08 октября 2025 09:55Новогорьковская ТЭЦ повысила надёжность энергоснабжения потребителей
08 октября 2025 09:39Минздрав упростил допуск нижегородских частных клиник к системе ОМС
08 октября 2025 09:24В Дзержинске создадут комиссию для помощи пострадавшим от атак БПЛА
08 октября 2025 08:21План "Ковер" отменили в аэропорту Нижнего Новгорода
08 октября 2025 07:50Нижегородский аэропорт не принимает рейсы из-за угрозы атаки БПЛА
07 октября 2025 20:12Один из лучших шеф-поваров России умер после инсульта в Нижнем Новгороде
07 октября 2025 20:00Незаконную перевозку молочной продукции выявили в Нижегородской области
07 октября 2025 19:42Росреестр проведет очередную съемку с беспилотника в Лысковском округе
В Дзержинске создадут комиссию для помощи пострадавшим от атак БПЛА

В Дзержинске создадут комиссию для помощи пострадавшим от атак БПЛА

Фото: телеграм-канал Михаила Клинкова

Глава Дзержинска Михаил Клинков провел рабочее совещание, на котором дал ряд поручений по ликвидации последствий атак беспилотных летательных аппаратов. Основным решением стало создание специальной межведомственной комиссии. Об этом он сообщил в своем телеграм-канале.

Комиссия будет заниматься рассмотрением всех обращений жителей, чье имущество пострадало в результате атак БПЛА. Она позволит скоординировать действия различных служб для оперативного решения проблем горожан.

Клинков также поручил провести обследование социальных объектов города на предмет выявления возможных повреждений. Все обнаруженные нарушения будут устранены в кратчайшие сроки.

Напомним, этой ночью в Нижегородской области был сбит один беспилотник. За последние два дня промышленные районы Дзержинска подвергаются массовым атакам БПЛА. Днем ранее средства ПВО устранили 36 дронов, а в ночь на 6 октября - 20 БПЛА.

Ранее в Дзержинске заработала горячая линия для пострадавших от беспилотников дзержинцев.

У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.

