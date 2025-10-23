"Пари НН" вылетел из Кубка России, разгромно проиграв "Ростову"

Фото:
"Пари Нижний Новгород" завершил выступление в Кубке России, уступив "Ростову" в шестом туре группового этапа Пути РПЛ со счётом 1:4.
С первых минут инициативой владел "Ростов". На 20-й минуте ростовчане открыли счёт. После пропущенного гола нижегородцы пытались перевести игру на половину поля соперника, но создать опасные моменты не удавалось. В концовке первого тайма хозяева увеличили преимущество — 2:0.
На 45+1 минуте "Пари НН" получил право на пенальти после игры рукой Комарова. Боселли реализовал 11-метровый и сократил отставание — 2:1.
Во втором тайме уже на 49-й минуте игрок "Ростова" реализовал выход один на один — 3:1. Нижегородцы продолжали атаковать, но безрезультатно. В добавленное время хозяева забили четвёртый мяч — 4:1.
Поражение лишило "Пари НН" шансов на продолжение борьбы в Кубке России. Команда завершила групповой этап на последнем месте. Для подопечных Алексея Шпилевского это уже седьмое поражение подряд во всех турнирах.
Следующий матч нижегородцы проведут 26 октября дома против "Балтики" в рамках чемпионата РПЛ.
Напомним, "Пари НН" занимает 15-е место в турнирной таблице РПЛ, набрав 6 очков после 12 туров.
У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.
Copyright © 1999—2025 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+