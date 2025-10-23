Отцы-герои: ветераны СВО рассказали, в чем секрет крепкой семьи
Ученые разработали систему ИИ для диагностики типа опухоли мозга
Как нижегородцы работают и отдыхают в ноябре 2025 года
ФСБ вскрыла схему с проверками и взятками в нижегородской Росгвардии
Последние новости рубрики Спорт
23 октября 2025 09:04"Пари НН" вылетел из Кубка России, разгромно проиграв "Ростову"
22 октября 2025 22:26Шэйн Принс принес победу нижегородскому "Торпедо" в концовке матча
22 октября 2025 12:10Российских лыжников и сноубордистов лишили права участвовать в Олимпиаде-2026
22 октября 2025 10:50Круглогодичный лыжный спорткомплекс открылся на Гребном канале
21 октября 2025 11:13Нижегородская "Чайка" одержала десятую победу подряд
21 октября 2025 10:40"Торпедо-Горький" переломил ход матча и обыграл "Ростов" со счётом 5:3
20 октября 2025 11:38ВК "Горький" вырвал победу в первом матче сезона
19 октября 2025 20:11Нижегородское "Торпедо" трижды в сезоне обыграло тольяттинскую "Ладу"
18 октября 2025 18:07"Торпедо-Горький" разгромил "Тамбов" благодаря покеру Ильи Чефанова
18 октября 2025 15:41"Пари НН" продолжает падение в таблице РПЛ
Спорт

"Пари НН" вылетел из Кубка России, разгромно проиграв "Ростову"

23 октября 2025 09:04
Пари НН вылетел из Кубка России, разгромно проиграв Ростову

Фото: ФК "Пари НН"

"Пари Нижний Новгород" завершил выступление в Кубке России, уступив "Ростову" в шестом туре группового этапа Пути РПЛ со счётом 1:4.

С первых минут инициативой владел "Ростов". На 20-й минуте ростовчане открыли счёт. После пропущенного гола нижегородцы пытались перевести игру на половину поля соперника, но создать опасные моменты не удавалось. В концовке первого тайма хозяева увеличили преимущество — 2:0.

На 45+1 минуте "Пари НН" получил право на пенальти после игры рукой Комарова. Боселли реализовал 11-метровый и сократил отставание — 2:1.

Во втором тайме уже на 49-й минуте игрок "Ростова" реализовал выход один на один — 3:1. Нижегородцы продолжали атаковать, но безрезультатно. В добавленное время хозяева забили четвёртый мяч — 4:1.

Поражение лишило "Пари НН" шансов на продолжение борьбы в Кубке России. Команда завершила групповой этап на последнем месте. Для подопечных Алексея Шпилевского это уже седьмое поражение подряд во всех турнирах.

Следующий матч нижегородцы проведут 26 октября дома против "Балтики" в рамках чемпионата РПЛ.

Напомним, "Пари НН" занимает 15-е место в турнирной таблице РПЛ, набрав 6 очков после 12 туров.

Теги:
Спорт ФК Пари НН Футбол
