Чертков объяснил, почему Кстовский район присоединили к Нижнему
Сколько будут стоить билеты на "Буревестник" до Москвы
Как нижегородцы работают и отдыхают в ноябре 2025 года
Отцы-герои: ветераны СВО рассказали, в чем секрет крепкой семьи
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Экспертный клуб
Последние новости рубрики Спорт
14 октября 2025 17:00У ФК "Пари НН" может смениться спортивный директор
13 октября 2025 09:11Нижегородец Николай Воеводин покинул СКА-ВМФ после неудачного старта сезона
12 октября 2025 17:27"Торпедо" прервало серию поражений, одолев на выезде "Барыс" со счётом 3:5
12 октября 2025 14:29ХК "Торпедо" объявил о подписании форварда Шейна Принса
12 октября 2025 10:08Руководство волейбольных команд "Горький" и "Спарта" получило поддержку от ВФВ
11 октября 2025 18:06Нижегородская "Чайка" одержала волевую победу над "Молотом"
11 октября 2025 15:49ХК "Торпедо-Горький" крупно уступил новокузнецкому "Металлургу"
11 октября 2025 12:36Нижегородская "Норманочка" обыграла "Аврору" в первом выездном матче сезона
10 октября 2025 23:00"Торпедо" не смогло взять реванш у "Металлурга" и продолжает серию поражений
10 октября 2025 15:00ХК "Торпедо" занял 12-е место в рейтинге эффективности клубов КХЛ
Спорт

У ФК "Пари НН" может смениться спортивный директор

14 октября 2025 17:00 Спорт
У ФК Пари НН может смениться спортивный директор

Фото: ФК "Пари НН"

В ФК "Пари Нижний Новгород" могут произойти очередные изменения в руководстве. По информации телеграм-канала "Мутко против" (почти 65 тысяч подписчиков), клуб активно ищет кандидата на замену спортивному директору Александру Удальцову.

Причиной возможной отставки называют неудовлетворительные результаты команды, а также сложную ситуацию с главным тренером Алексеем Шпилевским. Контракт с белорусским специалистом предусматривает крупные отступные, что делает его увольнение крайне затруднительным даже при наличии такого намерения со стороны клуба.

По данным источника, в "Пари НН" уже провели ряд собеседований с потенциальными преемниками Удальцова. Среди них — бывший спортивный директор ЦСКА Андрей Мовсесьян, к которому, как утверждается, проявляет интерес и московский "Спартак".

Однако сам Мовсесьян в комментарии "Матч ТВ" опроверг факт переговоров с нижегородским клубом. Он заявил, что "Пари НН" не выходил на него с предложением о трудоустройстве.

Тем не менее, вероятность кадровых перестановок остаётся высокой.

Напомним, в сентябре из клуба ушёл Давид Мелик-Гусейнов, его место занял Василий Карасев. При этом слухи о его возможной отставке ходили ещё летом.

Ранее сообщалось, что комиссия Российского футбольного союза высоко оценила состояние газона на "Совкомбанк Арене". "Пари НН" продолжит сезон на домашнем стадионе.

У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.

Copyright © 1999—2025 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Спорт ФК Пари НН Футбол
Поделиться:
Новости по теме
05 октября 2025 16:55ФК "Пари Нижний Новгород" проиграл "Сочи" в 11-м туре РПЛ
04 октября 2025 15:27Два игрока "Пари НН" вызваны в молодежную сборную России
01 октября 2025 20:25"Пари НН" проиграл "Спартаку" в первом матче в Нижнем Новгороде
Главная  |  Архив  |  2025
Фоторепортажи
Госбанк на Большой Покровской: фоторепортаж изнутри сказочного терема
28 сентября 2025 12:06Госбанк на Большой Покровской: фоторепортаж изнутри "сказочного терема"
Архив
Copyright © 1999—2025 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Назарова А.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: info@niann.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.
Политика конфиденциальности
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Подписка
  3. Поиск
  4. RSS
  5. Печатная версия
  6. Написать нам
  7. Реклама на сайте
  8. О редакции
НИА в соцсетях:
vkodnoklassnikitelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph

Используя сайт niann.ru, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, которые указаны в Политике обработки персональных данных