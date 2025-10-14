У ФК "Пари НН" может смениться спортивный директор Спорт

Фото: ФК "Пари НН"

В ФК "Пари Нижний Новгород" могут произойти очередные изменения в руководстве. По информации телеграм-канала "Мутко против" (почти 65 тысяч подписчиков), клуб активно ищет кандидата на замену спортивному директору Александру Удальцову.

Причиной возможной отставки называют неудовлетворительные результаты команды, а также сложную ситуацию с главным тренером Алексеем Шпилевским. Контракт с белорусским специалистом предусматривает крупные отступные, что делает его увольнение крайне затруднительным даже при наличии такого намерения со стороны клуба.

По данным источника, в "Пари НН" уже провели ряд собеседований с потенциальными преемниками Удальцова. Среди них — бывший спортивный директор ЦСКА Андрей Мовсесьян, к которому, как утверждается, проявляет интерес и московский "Спартак".

Однако сам Мовсесьян в комментарии "Матч ТВ" опроверг факт переговоров с нижегородским клубом. Он заявил, что "Пари НН" не выходил на него с предложением о трудоустройстве.

Тем не менее, вероятность кадровых перестановок остаётся высокой.

Напомним, в сентябре из клуба ушёл Давид Мелик-Гусейнов, его место занял Василий Карасев. При этом слухи о его возможной отставке ходили ещё летом.

Ранее сообщалось, что комиссия Российского футбольного союза высоко оценила состояние газона на "Совкомбанк Арене". "Пари НН" продолжит сезон на домашнем стадионе.