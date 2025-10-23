Отцы-герои: ветераны СВО рассказали, в чем секрет крепкой семьи
Ученые разработали систему ИИ для диагностики типа опухоли мозга
Как нижегородцы работают и отдыхают в ноябре 2025 года
ФСБ вскрыла схему с проверками и взятками в нижегородской Росгвардии
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Экспертный клуб
Последние новости рубрики Общество
23 октября 2025 09:20Люлин поддержал запрет на продажу энергетиков в школах и больницах
23 октября 2025 08:00Нижегородские депутаты предлагают отменить срок давности по долгам за капремонт
23 октября 2025 07:00Фальшивую молочку нашли в нижегородских детсадах и школах
22 октября 2025 18:34В НГАТУ отреагировали на жалобы студентов из-за отсутствия отопления
22 октября 2025 18:13Нижегородский центр "Лесной" признан лучшим сезонным детским лагерем России
22 октября 2025 18:03Люлин поддержал ограничения в сфере продажи безалкогольных энергетиков в Нижегородской области
22 октября 2025 18:03Хакеры атаковали цифровые сервисы ветнадзора Нижегородской области
22 октября 2025 17:58В Кулебаках завершен ремонт самого крупного в этом году в регионе дорожного объекта по нацпроекту "Инфраструктура для жизни"
22 октября 2025 17:559-балльные пробки образовались в Нижнем Новгороде вечером 22 октября
22 октября 2025 17:33Нижегородцы вновь жалуются на проблемы с мобильным интернетом
Общество

Люлин поддержал запрет на продажу энергетиков в школах и больницах

23 октября 2025 09:20 Общество
Люлин поддержал запрет на продажу энергетиков в школах и больницах

Фото: пресс-служба ЗС НО

Председатель Заксобрания Нижегородской области Евгений Люлин выразил поддержку инициативе по ограничению продажи безалкогольных энергетических напитков. Об этом сообщила пресс-служба регионального парламента.

Законопроект, одобренный депутатами в первом чтении, предусматривает запрет на реализацию энергетиков на территории школ, больниц, спортивных и культурных учреждений. Также предлагается ограничить их продажу во время массовых мероприятий и спортивных соревнований в местах большого скопления людей.

Запрет продажи таких напитков через вендинговые автоматы также обсуждался в ЗСНО. Однако ко второму чтению парламентарии решили исключить эту норму, ссылаясь на необходимость регулирования данного вопроса на федеральном уровне с применением технологий возрастной идентификации.

Евгений Люлин отметил, что принятие закона станет логичным продолжением усилий по укреплению здоровья населения региона, особенно молодежи.

"Мы исключаем эти напитки из пространств, которые по определению должны быть полезными — это школы, больницы, учреждения культуры и спорта, а также прилегающие к ним территории. Речь не о личной свободе, а о формировании здоровой среды и социальной ответственности бизнеса", — подчеркнул Люлин.

22 октября на заседании профильного комитета по экономике, промышленности, предпринимательству, торговле и туризму депутаты рассмотрели предложения от представителей бизнеса и экспертов. По словам председателя комитета Игоря Норенкова, региональный закон сосредоточится на запрете продажи энергетиков именно в социальных учреждениях.

"Наш региональный закон будет работать эффективно, фокусируясь на запрете в социальных учреждениях", — пояснил Норенков.

Окончательное рассмотрение законопроекта во втором чтении запланировано на заседании Законодательного собрания 30 октября.

Ранее стало известно, что торговцев энергетиками начали штрафовать в Нижегородской области.

У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.

Copyright © 1999—2025 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Евгений Люлин Законодательное собрание Законопроекты
Поделиться:
Новости по теме
05 сентября 2025 12:55Евгений Люлин поддержал запрет на татуировки до 18 лет
28 июля 2025 17:30Депутаты ЗСНО хотят ограничить продажу энергетиков на массовых мероприятиях
09 декабря 2024 15:35Штрафы за продажу энергетиков детям будут достигать 500 тысяч рублей
Главная  |  Архив  |  2025
Фоторепортажи
От пушнины до рогов марала: что скрывают витрины музея Нижегородской таможни
20 октября 2025 17:11От пушнины до рогов марала: что скрывают витрины музея Нижегородской таможни
Архив
Copyright © 1999—2025 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Назарова А.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: info@niann.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.
Политика конфиденциальности
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Подписка
  3. Поиск
  4. RSS
  5. Печатная версия
  6. Написать нам
  7. Реклама на сайте
  8. О редакции
НИА в соцсетях:
vkodnoklassnikitelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph

Используя сайт niann.ru, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, которые указаны в Политике обработки персональных данных