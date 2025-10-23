Люлин поддержал запрет на продажу энергетиков в школах и больницах Общество

Фото: пресс-служба ЗС НО

Председатель Заксобрания Нижегородской области Евгений Люлин выразил поддержку инициативе по ограничению продажи безалкогольных энергетических напитков. Об этом сообщила пресс-служба регионального парламента.

Законопроект, одобренный депутатами в первом чтении, предусматривает запрет на реализацию энергетиков на территории школ, больниц, спортивных и культурных учреждений. Также предлагается ограничить их продажу во время массовых мероприятий и спортивных соревнований в местах большого скопления людей.

Запрет продажи таких напитков через вендинговые автоматы также обсуждался в ЗСНО. Однако ко второму чтению парламентарии решили исключить эту норму, ссылаясь на необходимость регулирования данного вопроса на федеральном уровне с применением технологий возрастной идентификации.

Евгений Люлин отметил, что принятие закона станет логичным продолжением усилий по укреплению здоровья населения региона, особенно молодежи.

"Мы исключаем эти напитки из пространств, которые по определению должны быть полезными — это школы, больницы, учреждения культуры и спорта, а также прилегающие к ним территории. Речь не о личной свободе, а о формировании здоровой среды и социальной ответственности бизнеса", — подчеркнул Люлин.

22 октября на заседании профильного комитета по экономике, промышленности, предпринимательству, торговле и туризму депутаты рассмотрели предложения от представителей бизнеса и экспертов. По словам председателя комитета Игоря Норенкова, региональный закон сосредоточится на запрете продажи энергетиков именно в социальных учреждениях.

"Наш региональный закон будет работать эффективно, фокусируясь на запрете в социальных учреждениях", — пояснил Норенков.

Окончательное рассмотрение законопроекта во втором чтении запланировано на заседании Законодательного собрания 30 октября.

Ранее стало известно, что торговцев энергетиками начали штрафовать в Нижегородской области.