Ученые разработали систему ИИ для диагностики типа опухоли мозга
Как нижегородцы работают и отдыхают в ноябре 2025 года
ФСБ вскрыла схему с проверками и взятками в нижегородской Росгвардии
Отцы-герои: ветераны СВО рассказали, в чем секрет крепкой семьи
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Экспертный клуб
Последние новости рубрики Экономика
23 октября 2025 10:15Участки под инвестпроекты на 3,9 млрд рублей одобрили в Нижегородской области
22 октября 2025 21:42Volga не подтвердила подлинность видео с Geely Atlas под своим брендом
22 октября 2025 19:02В России сняли на видео первую модель возрожденной "Волги"
22 октября 2025 18:57Бюджет Нижнего Новгорода увеличили более чем на 200 млн рублей
22 октября 2025 18:09Стратегические направления развития внешнеэкономических связей Нижегородской области определили эксперты на Форуме ВЭД
22 октября 2025 18:03Кадры, логистику, международные расчеты и проекты обсудили эксперты из девяти стран на Форуме ВЭД в Нижнем Новгороде
22 октября 2025 17:54На 11% увеличится выработка у нижегородской мебельной компании благодаря федпроекту "Производительность труда"
22 октября 2025 15:25Финансовые эксперты разъяснили, нужно ли вкладываться в ОФЗ в 2026 году
22 октября 2025 14:46Бизнес-омбудсмен помог восстановить права 70 нижегородских предпринимателей
22 октября 2025 12:21Утвержден новый состав контрольно-счетной палаты Нижнего Новгорода
Экономика

Участки под инвестпроекты на 3,9 млрд рублей одобрили в Нижегородской области

23 октября 2025 10:15 Экономика
Участки под инвестпроекты на 3,9 млрд рублей одобрили в Нижегородской области

Фото: Александр Воложанин

Совет по земельным и имущественным отношениям при правительстве Нижегородской области согласовал выделение участков под 13 инвестиционных проектов. Заседание состоялось 22 октября 2025 года.

Как сообщил заместитель губернатора Егор Поляков, общая сумма инвестиций по одобренным проектам составит 3,9 миллиарда рублей. Планируется создание более 700 рабочих мест, включая высокотехнологичные.

Среди ключевых проектов — научный центр в районе Окского съезда в Нижнем Новгороде. Он будет специализироваться на исследованиях в области информационных технологий, программного обеспечения, искусственного интеллекта и кибербезопасности. Заявителем выступает ООО "Зитех". Площадь участка — 6 418 кв. метров, срок строительства — 5 лет, объем инвестиций — 1,8 млрд рублей.

Также были одобрены заявки на спортивные объекты. На улице Нартова появится Академия тенниса, а на Верхнепечерской - спортивный центр. В первом случае застройщиком выступает ООО СЗ "Объектстрой", которому выделяется участок площадью 7763 кв. метров. Объем инвестиций составит 650 млн рублей. Проект планируется реализовать за два года. Спортивный центр построит ООО "Три кита" за четыре года и 250 млн рублей. Для этого ему предоставили 6370 кв. метров. 

А ООО "Фудсервис-Москва" собирается построить выставочные залы арт-резиденции на участке площадью 3003 кв. метров в переулке Плотничном. Общий объем инвестиций составит 50 млн рублей. 

Кроме того, совет согласовал участки под производственные и складские объекты:

  • Комплекс по металлообработке в посёлке Гнилицы (ООО "Элемент-Деталь", 12253 кв. метров, 6 лет, 141,7 млн рублей);
  • Складской комплекс в Борском округе (ООО "Нижегородское масло", 8612 кв. м, 5 лет, 105 млн рублей);
  • Цех по выпуску антенно-мачтовых сооружений в Дзержинске (ООО "Альфа-проект", 9622 кв. метров, 3 года, 82,5 млн рублей).

Ранее сообщалось, что совет согласовал выделение участка площадью 16 тысяч кв. метров для строительства религиозно-просветительского центра в Сартакове. 

Всего с начала 2025 года было одобрено 195 проектов общей стоимостью 76 млрд рублей. Благодаря им в регионе будет создано более 6,7 тысячи рабочих мест.

У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.

Copyright © 1999—2025 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Земельные участки Инвестиции инвестиционные проекты
Поделиться:
Новости по теме
17 октября 2025 16:34Представители 68 регионов обсудили инвестиционный климат в Нижегородской области
11 октября 2025 13:30Власти Нижегородской области ускорили решение проблем инвесторов
20 сентября 2025 12:59Нижегородские власти согласовали участки под инвестпроекты на 10 млрд рублей
05 сентября 2025 12:14Нижегородской области дадут 7,5 млрд рублей на дорогу к индустриальной площадке
Главная  |  Архив  |  2025
Фоторепортажи
От пушнины до рогов марала: что скрывают витрины музея Нижегородской таможни
20 октября 2025 17:11От пушнины до рогов марала: что скрывают витрины музея Нижегородской таможни
Архив
Copyright © 1999—2025 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Назарова А.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: info@niann.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.
Политика конфиденциальности
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Подписка
  3. Поиск
  4. RSS
  5. Печатная версия
  6. Написать нам
  7. Реклама на сайте
  8. О редакции
НИА в соцсетях:
vkodnoklassnikitelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph

Используя сайт niann.ru, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, которые указаны в Политике обработки персональных данных