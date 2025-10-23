Участки под инвестпроекты на 3,9 млрд рублей одобрили в Нижегородской области Экономика

Фото: Александр Воложанин

Совет по земельным и имущественным отношениям при правительстве Нижегородской области согласовал выделение участков под 13 инвестиционных проектов. Заседание состоялось 22 октября 2025 года.

Как сообщил заместитель губернатора Егор Поляков, общая сумма инвестиций по одобренным проектам составит 3,9 миллиарда рублей. Планируется создание более 700 рабочих мест, включая высокотехнологичные.

Среди ключевых проектов — научный центр в районе Окского съезда в Нижнем Новгороде. Он будет специализироваться на исследованиях в области информационных технологий, программного обеспечения, искусственного интеллекта и кибербезопасности. Заявителем выступает ООО "Зитех". Площадь участка — 6 418 кв. метров, срок строительства — 5 лет, объем инвестиций — 1,8 млрд рублей.

Также были одобрены заявки на спортивные объекты. На улице Нартова появится Академия тенниса, а на Верхнепечерской - спортивный центр. В первом случае застройщиком выступает ООО СЗ "Объектстрой", которому выделяется участок площадью 7763 кв. метров. Объем инвестиций составит 650 млн рублей. Проект планируется реализовать за два года. Спортивный центр построит ООО "Три кита" за четыре года и 250 млн рублей. Для этого ему предоставили 6370 кв. метров.

А ООО "Фудсервис-Москва" собирается построить выставочные залы арт-резиденции на участке площадью 3003 кв. метров в переулке Плотничном. Общий объем инвестиций составит 50 млн рублей.

Кроме того, совет согласовал участки под производственные и складские объекты:

Комплекс по металлообработке в посёлке Гнилицы (ООО "Элемент-Деталь", 12253 кв. метров, 6 лет, 141,7 млн рублей);

Складской комплекс в Борском округе (ООО "Нижегородское масло", 8612 кв. м, 5 лет, 105 млн рублей);

Цех по выпуску антенно-мачтовых сооружений в Дзержинске (ООО "Альфа-проект", 9622 кв. метров, 3 года, 82,5 млн рублей).

Ранее сообщалось, что совет согласовал выделение участка площадью 16 тысяч кв. метров для строительства религиозно-просветительского центра в Сартакове.

Всего с начала 2025 года было одобрено 195 проектов общей стоимостью 76 млрд рублей. Благодаря им в регионе будет создано более 6,7 тысячи рабочих мест.