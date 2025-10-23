Как нижегородцы работают и отдыхают в ноябре 2025 года
Общество

Цунами, ядовитые пауки и "взрыв" на Крымском мосту: чем пугали россиян в 2025 году

23 октября 2025 11:38 Общество
Цунами, ядовитые пауки и взрыв на Крымском мосту: чем пугали россиян в 2025 году

Фото: сгенерировано нейросетью

С января по сентябрь 2025 года в российском сегменте сети выявлено 3 162 уникальных фейка. Это на 9% больше, чем за тот же период 2024-го, когда насчитали 2 879. По данным аналитиков АНО "Диалог Регионы", текущий показатель стал самым высоким за весь период наблюдений за информационными вбросами в России.

При этом совокупное число копий фейков за девять месяцев 2025 года сопоставимо с 2024-м и составляет 5,5 млн. Эксперты фиксируют, что при увеличении уникальных вбросов общий объем их распространений остался на уровне прошлого года.

Начальник Управления по противодействию распространению недостоверной информации АНО "Диалог Регионы" Сергей Маклаков отмечает, что с января по апрель 2025 года наблюдалось снижение количества копий по сравнению с 2024-м, но с мая по сентябрь произошел резкий рост, который вернул метрики к значениям прошлого года.

Если выделять основные тематики, антилидерами 2025 года стали политика, социально значимые происшествия, здравоохранение, информационные технологии и социальная защита. Больше всего уникальных вбросов связано с политической повесткой — 1 401 материал, что на 112 больше, чем годом ранее. При этом число копий по этой категории снизилось с 2,59 до 2,1 млн.

По словам Сергея Маклакова, на такую динамику влияет смена трендов и подходов к созданию фейков, рост доли региональных сюжетов, часто набирающих охваты лучше федеральной дезинформации. Он также указывает на работу единой системы противодействия фейкам, оператором которой выступает АНО "Диалог Регионы".

На втором месте по количеству уникальных материалов — социально значимые происшествия: 523 фейка за неполный 2025 год, что на 51 меньше показателя 2024-го. Третья позиция — здравоохранение: 217 уникальных сообщений, плюс 13 к прошлому году. В сфере информационных технологий зафиксировано 162 фейка, на 6 больше, чем годом ранее, при этом их копий стало больше — 612 тыс. против 511 тыс.

Такой всплеск в ИТ-тематике эксперты связывают с серией материалов о мессенджере MAX. Отличительная черта этой кампании — высокая активность распространения; при этом часть публикаций, по наблюдениям аналитиков, носит неорганический характер.

Пятое место заняла тема социальной защиты — 145 уникальных фейков в 2025 году. В 2024-м она не входила в пятерку лидеров. Рост более чем в два раза, с 71 до 145, прежде всего объясняется увеличением числа поддельных официальных документов. Масштаб их распространения в 2025 году значительно опережает показатели прошлых лет, когда подобные случаи были единичными.

Самыми просматриваемыми сюжетами стали вбросы о якобы масштабном цунами у Петропавловска-Камчатского — 361 млн просмотров и 57,6 тыс. копий, о "взрыве" на Крымском мосту — 151,5 млн и 50 тыс., о нашествии "смертельно опасных" пауков-ос — 53 млн и 21 тыс., о введении единой школьной формы — 46,6 млн и 14 тыс., а также о пропаже из "Пятерочки" и "Перекрестка" продукции компании Mars — 46 млн и 28 тыс. копий.

Добавим, что в Нижегородской области с начала 2025 года выявлен 91 фейк: 28 — федеральных и 63 — региональных. Чаще всего мошенники создают фейковые аккаунты чиновников (22), фейки в сфере здравоохранения (16) и фейки про всевозможные ЧП (15). 

У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.

СМИ Фейк
