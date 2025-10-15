В Нижегородской области выявили фейк под видом указа губернатора Общество

Фото: Александр Воложанин

В 2025 году в российском интернете резко выросло количество фейков, оформленных под официальные документы. Аналитики АНО "Диалог Регионы" зафиксировали 182 уникальных случая подделки распоряжений и постановлений от имени властей, а также почти 30 тысяч их копий, активно распространявшихся в сети. Это в разы превышает показатели предыдущих лет, когда подобные фейки были единичными.

Особую тревогу вызывает то, что такие фальшивки всё чаще имитируют документы от имени глав регионов, ведомств и федеральных структур. Их цель — посеять панику, вызвать недоверие к государственным институтам и дестабилизировать ситуацию в обществе.

В Нижегородской области зафиксирован один подобный инцидент. Накануне Дня России в соцсетях появился фейковый указ губернатора Глеба Никитина о якобы введении дополнительных мер безопасности в связи с террористической угрозой. Документ был оформлен в официальном стиле. Распространение шло через Telegram-каналы и "предложки" в соцсетях.

По словам руководителя управления по противодействию распространению недостоверной информации АНО "Диалог Регионы" Сергея Маклакова, Telegram стал одним из главных инструментов дезинформаторов благодаря своей анонимности и скорости распространения. Также нередко злоумышленники используют электронную почту для массовых или адресных рассылок.

Тематика поддельных документов разнообразна. Наиболее часто встречаются фейки, касающиеся политической повестки: ложные указы о мобилизации, командировках в зону СВО, усилении мер безопасности. Их цель — посеять недоверие к власти и вызвать панику. Вторая по популярности категория — фейки о социальных и бюджетных решениях: обязательные отчисления с зарплат учителей и врачей или сокращение финансирования школ и больниц. Также встречаются подделки, касающиеся здравоохранения: несуществующие ограничения на въезд в регионы, вымышленные эпидемии, постановления о заборе крови у новорождённых.

Общий охват подобных фейков с начала года превысил 27 миллионов просмотров. Причина их эффективности — всё более профессиональное оформление. Многие пользователи просто не могут отличить подделку от настоящего документа, особенно если не знакомы с особенностями официального делопроизводства.

Ранее сообщалось, что семь дипфейков губернатора Глеба Никитина зафиксировали с начала года.