Чертков объяснил, почему Кстовский район присоединили к Нижнему
Сколько будут стоить билеты на "Буревестник" до Москвы
Как нижегородцы работают и отдыхают в ноябре 2025 года
Отцы-герои: ветераны СВО рассказали, в чем секрет крепкой семьи
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Экспертный клуб
Последние новости рубрики Общество
15 октября 2025 14:20В Нижегородской области выявили фейк под видом указа губернатора
15 октября 2025 14:00В Госдуме выступили за досрочную пенсию для многодетных отцов-одиночек
15 октября 2025 12:58Опубликованы фото обновленного диагностического корпуса НОДКБ
15 октября 2025 12:50Вячеслав Володин призвал повысить штрафы для теплоснабжающих организаций
15 октября 2025 12:42В НИУ Президентской академии прошла встреча с представителями четырех конфессий Нижегородской области
15 октября 2025 12:3211-летнего мальчика вторые сутки ищут в Нижнем Новгороде
15 октября 2025 12:28Два поселка исчезли с карты Нижегородской области
15 октября 2025 12:24Т2 запускает новый бренд SafeWall – многоуровневую систему киберзащиты
15 октября 2025 12:13Более 3500 нижегородских отцов оформили отпуск по уходу за ребенком
15 октября 2025 12:03В Нижегородской области заготовят более 30 тонн шишек для восстановления лесов
Общество

В Нижегородской области выявили фейк под видом указа губернатора

15 октября 2025 14:20 Общество
В Нижегородской области выявили фейк под видом указа губернатора

Фото: Александр Воложанин

В 2025 году в российском интернете резко выросло количество фейков, оформленных под официальные документы. Аналитики АНО "Диалог Регионы" зафиксировали 182 уникальных случая подделки распоряжений и постановлений от имени властей, а также почти 30 тысяч их копий, активно распространявшихся в сети. Это в разы превышает показатели предыдущих лет, когда подобные фейки были единичными.

Особую тревогу вызывает то, что такие фальшивки всё чаще имитируют документы от имени глав регионов, ведомств и федеральных структур. Их цель — посеять панику, вызвать недоверие к государственным институтам и дестабилизировать ситуацию в обществе.

В Нижегородской области зафиксирован один подобный инцидент. Накануне Дня России в соцсетях появился фейковый указ губернатора Глеба Никитина о якобы введении дополнительных мер безопасности в связи с террористической угрозой. Документ был оформлен в официальном стиле. Распространение шло через Telegram-каналы и "предложки" в соцсетях.

По словам руководителя управления по противодействию распространению недостоверной информации АНО "Диалог Регионы" Сергея Маклакова, Telegram стал одним из главных инструментов дезинформаторов благодаря своей анонимности и скорости распространения. Также нередко злоумышленники используют электронную почту для массовых или адресных рассылок.

Тематика поддельных документов разнообразна. Наиболее часто встречаются фейки, касающиеся политической повестки: ложные указы о мобилизации, командировках в зону СВО, усилении мер безопасности. Их цель — посеять недоверие к власти и вызвать панику. Вторая по популярности категория — фейки о социальных и бюджетных решениях: обязательные отчисления с зарплат учителей и врачей или сокращение финансирования школ и больниц. Также встречаются подделки, касающиеся здравоохранения: несуществующие ограничения на въезд в регионы, вымышленные эпидемии, постановления о заборе крови у новорождённых.

Общий охват подобных фейков с начала года превысил 27 миллионов просмотров. Причина их эффективности — всё более профессиональное оформление. Многие пользователи просто не могут отличить подделку от настоящего документа, особенно если не знакомы с особенностями официального делопроизводства.

Ранее сообщалось, что семь дипфейков губернатора Глеба Никитина зафиксировали с начала года.

У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.

Copyright © 1999—2025 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Интернет Мошенничество Фейк
Поделиться:
Новости по теме
14 октября 2025 09:19Мошенники создают чаты и пишут от имени Евгения Люлина
09 октября 2025 14:30Каждый третий нижегородец встречался с дипфейками
06 октября 2025 16:30Власти назвали фейком сведения о химическом выбросе на заводе в Дзержинске
06 октября 2025 12:18Рекордное число дипфейков выявили в России с начала года
Главная  |  Архив  |  2025
Фоторепортажи
Госбанк на Большой Покровской: фоторепортаж изнутри сказочного терема
28 сентября 2025 12:06Госбанк на Большой Покровской: фоторепортаж изнутри "сказочного терема"
Архив
Copyright © 1999—2025 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Назарова А.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: info@niann.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.
Политика конфиденциальности
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Подписка
  3. Поиск
  4. RSS
  5. Печатная версия
  6. Написать нам
  7. Реклама на сайте
  8. О редакции
НИА в соцсетях:
vkodnoklassnikitelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph

Используя сайт niann.ru, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, которые указаны в Политике обработки персональных данных