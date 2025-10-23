Нижегородским родителям объяснили сбои в работе "Электронного дневника" Общество

Фото: Максим Герасимов

НИА "Нижний Новгород" - Сергей Бишлетов

В министерстве образования и науки Нижегородской области прокомментировали жалобы родителей на перебои в работе цифрового сервиса "Электронный дневник".

Как сообщили НИА "Нижний Новгород" в ведомстве, количество и содержание жалоб варьируются в зависимости от времени года. Наиболее часто пользователи сталкиваются с трудностями при входе в систему, а также с отсутствием актуальной информации — оценок, домашних заданий и расписания.

Отмечается, что обратная связь от пользователей поступает регулярно. Все обращения фиксируются, классифицируются и передаются в службу технической поддержки для последующей обработки.

Также в минобре подчеркнули, что "Электронный дневник" является массовым цифровым продуктом, подверженным высоким нагрузкам, особенно в определённые периоды учебного года.

"Наибольшая нагрузка приходится на последние недели каждой учебной четверти, когда учителя, школьники и родители активно подводят итоги. Именно в это время система испытывает повышенное напряжение. Снижение влияния таких пиковых нагрузок — одна из приоритетных задач, над которой трудятся разработчики", — уточнили специалисты.

Вдобавок ко всему, на стабильность работы сервиса могут влиять и внешние факторы. В частности, это качество интернет-соединения на стороне пользователя, корректная работа браузера или мобильного приложения, а также уровень цифровой грамотности самих пользователей.

Ранее нижегородский минобр дал разъяснения, почему лагерь "Лазурный" отказал олимпиаднице.