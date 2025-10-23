Как нижегородцы работают и отдыхают в ноябре 2025 года
Ученые разработали систему ИИ для диагностики типа опухоли мозга
Отцы-герои: ветераны СВО рассказали, в чем секрет крепкой семьи
ФСБ вскрыла схему с проверками и взятками в нижегородской Росгвардии
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Экспертный клуб
Последние новости рубрики Общество
23 октября 2025 14:00Нижегородским родителям объяснили сбои в работе "Электронного дневника"
23 октября 2025 13:28Первый визит-центр для туристов откроют в нацпарке "Нижегородское Поволжье"
23 октября 2025 13:18Горьковская магистраль вводит остановку на станции Шатки в Нижегородской области
23 октября 2025 12:57Банкротство "Нижавтодорстроя" обернулось проверкой Роструда
23 октября 2025 12:40Нижегородцев пригласили принять участие в большом этнографическом диктанте
23 октября 2025 12:1190 кг сомнительного хлеба изъяли в Нижегородской области
23 октября 2025 11:52Найден инвестор для станций приема жидких отходов в Нижнем Новгороде
23 октября 2025 11:38Цунами, ядовитые пауки и "взрыв" на Крымском мосту: чем пугали россиян в 2025 году
23 октября 2025 11:25Почетный знак "За служение людям" вручили 42 нижегородцам
23 октября 2025 10:50Аномально тёплая погода ждет нижегородцев в конце октября
Общество

Нижегородским родителям объяснили сбои в работе "Электронного дневника"

23 октября 2025 14:00 Общество
Нижегородским родителям объяснили сбои в работе Электронного дневника

Фото: Максим Герасимов

НИА "Нижний Новгород" - Сергей Бишлетов

В министерстве образования и науки Нижегородской области прокомментировали жалобы родителей на перебои в работе цифрового сервиса "Электронный дневник".

Как сообщили НИА "Нижний Новгород" в ведомстве, количество и содержание жалоб варьируются в зависимости от времени года. Наиболее часто пользователи сталкиваются с трудностями при входе в систему, а также с отсутствием актуальной информации — оценок, домашних заданий и расписания.

Отмечается, что обратная связь от пользователей поступает регулярно. Все обращения фиксируются, классифицируются и передаются в службу технической поддержки для последующей обработки.

Также в минобре подчеркнули, что "Электронный дневник" является массовым цифровым продуктом, подверженным высоким нагрузкам, особенно в определённые периоды учебного года.

"Наибольшая нагрузка приходится на последние недели каждой учебной четверти, когда учителя, школьники и родители активно подводят итоги. Именно в это время система испытывает повышенное напряжение. Снижение влияния таких пиковых нагрузок — одна из приоритетных задач, над которой трудятся разработчики", — уточнили специалисты.

Вдобавок ко всему, на стабильность работы сервиса могут влиять и внешние факторы. В частности, это качество интернет-соединения на стороне пользователя, корректная работа браузера или мобильного приложения, а также уровень цифровой грамотности самих пользователей.

Ранее нижегородский минобр дал разъяснения, почему лагерь "Лазурный" отказал олимпиаднице.

У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.

Copyright © 1999—2025 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Образование Технологии Школы
Поделиться:
Новости по теме
15 октября 2025 17:47Нижегородский депобр поделился подробностями "инцидента" в школе №117
02 октября 2025 10:45И.о. замминистра образования Нижегородской области стала Мария Черникова
22 сентября 2025 15:00Комиссию по защите чести педагогов создают в Нижегородской области
Главная  |  Архив  |  2025
Фоторепортажи
От пушнины до рогов марала: что скрывают витрины музея Нижегородской таможни
20 октября 2025 17:11От пушнины до рогов марала: что скрывают витрины музея Нижегородской таможни
Архив
Copyright © 1999—2025 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Назарова А.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: info@niann.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.
Политика конфиденциальности
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Подписка
  3. Поиск
  4. RSS
  5. Печатная версия
  6. Написать нам
  7. Реклама на сайте
  8. О редакции
НИА в соцсетях:
vkodnoklassnikitelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph

Используя сайт niann.ru, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, которые указаны в Политике обработки персональных данных