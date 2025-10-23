Суд оставил под арестом председателя правления "РУМО" Андрея Горшкова Общество

Мещанский районный суд Москвы решил не отпускать из СИЗО председателя правления и совладельца АО "РУМО" Андрея Горшкова. Информация об этом появилась на официальном сайте столичных судов.

Заседание прошло 16 октября. Суд поддержал ходатайство о продлении срока ареста.

Защита бизнесмена уже подала апелляцию.

Напомним, Андрей Горшков был задержан в Москве по подозрению в злоупотреблении служебными полномочиями. Позже ему также предъявили обвинение в мошенничестве в особо крупном размере. Эти обвинения не касаются деятельности "РУМО".

Ранее сообщалось, что домашний арест продлили экс-руководителю управления делами правительства Нижегородской области Юрию Бортникову.