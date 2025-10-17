Как нижегородцы работают и отдыхают в ноябре 2025 года
Происшествия

Суд отказал экс-главе Нижнего Новгорода Олегу Сорокину в УДО

17 октября 2025 12:04 Происшествия
Суд отказал экс-главе Нижнего Новгорода Олегу Сорокину в УДО

НИА "Нижний Новгород" - Полина Зубова

Куйбышевский районный суд города Омска не удовлетворил ходатайство об условно-досрочном освобождении бывшего мэра Нижнего Новгорода Олега Сорокина. Об этом НИА "Нижний Новгород" сообщили в Омском областном суде.

Сорокин в настоящее время отбывает наказание в исправительной колонии строгого режима №6 в Омске.

Напомним, его арестовали в декабре 2017 года, а в 2019 году приговорили к 10 годам лишения свободы в колонии строгого режима со штрафом в 460,8 млн рублей. Бывший глава Нижнего Новгорода обвинялся в получении взятки в особо крупном размере, а также соучастии в похищении человека. 

На момент рассмотрения ходатайства Сорокин провел в заключении почти восемь лет. Суд принял решение отказать в его досрочном освобождении.

Ранее сообщалось, что с Сорокина в доход государства взыскали свыше 1 млрд рублей. Прокуратура также подала иск о взыскании с него еще 2 млрд рублей.

У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.

Олег Сорокин Суд Уголовное дело
