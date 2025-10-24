ВК "Горький" уступил чемпиону России

Фото:
Нижегородский волейбольный клуб "Горький" не смог одолеть действующего чемпиона России. Матч завершился со счётом 1:3 в пользу казанского "Зенита".
Гости уступили в первых двух сетах, но в третьей партии тренер Андрей Дранишников полностью поменял состав. Обновленная шестерка сумела навязать борьбу и взяла сет, сократив отставание. Однако развить успех нижегородцам не удалось, четвертая партия осталась за "Зенитом".
Самым результативным игроком "Горького" стал диагональный Павел Железняков. Он набрал 12 очков, реализовав 55% атак.
Следующий матч (6+) нижегородцы проведут 27 октября на домашней площадке. Соперником станет команда "Оренбуржье".
Напомним, этим летом по результатам голосования нижегородцев волейбольный клуб АСК был переименован в "Горький".
Ранее сообщалось, что "горьковчане" нацелились на плей-офф.
У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.
Copyright © 1999—2025 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+