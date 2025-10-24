ВК "Горький" уступил чемпиону России Спорт

Фото: ВК "Горький"

Нижегородский волейбольный клуб "Горький" не смог одолеть действующего чемпиона России. Матч завершился со счётом 1:3 в пользу казанского "Зенита".

Гости уступили в первых двух сетах, но в третьей партии тренер Андрей Дранишников полностью поменял состав. Обновленная шестерка сумела навязать борьбу и взяла сет, сократив отставание. Однако развить успех нижегородцам не удалось, четвертая партия осталась за "Зенитом".

Самым результативным игроком "Горького" стал диагональный Павел Железняков. Он набрал 12 очков, реализовав 55% атак.

Следующий матч (6+) нижегородцы проведут 27 октября на домашней площадке. Соперником станет команда "Оренбуржье".

Напомним, этим летом по результатам голосования нижегородцев волейбольный клуб АСК был переименован в "Горький".

Ранее сообщалось, что "горьковчане" нацелились на плей-офф.